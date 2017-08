Kurban Bayramı için en çok aranan tatil yerleri

Son dakikacılar ve halen Bayram tatilini nerede geçireceğine karar vermeyenlere ışık tutacak bir açıklama neredekal.com'dan geldi. Türkiye’nin otel arama motoru Neredekal.com Pazarlama Müdürü Çağdaş Polat, “2016 yılı Kurban Bayramı için yurtiçinde en çok aranan ve tıklanan il Antalya olmuştu. Antalya'yı ikinci sırada Muğla ve İstanbul izlemişti. Ayrıca en çok aratılan destinasyonlarda ilk sırada Alaçatı, ikinci sırada Mersin-Susanoğlu ve üçüncü sırada Ağva bulunuyordu. Kültür destinasyonu olarak en çok öne çıkan yer ise İstanbul-Sultanahmet idi. 2017 Kurban Bayramı tatilini aratanlar için ise, otel arama motoru istatistiklerinde ciddi değişiklikler yaşandı. Bu bayram için Ege yoğun olmak üzere, Karadeniz ve Doğu Akdeniz sahillerine de yoğun ilgi olduğunu söyleyebilirim.” şeklinde açıklamada bulundu.

İşte 2017 Kurban Bayramı için Ege, Akdeniz ve Karadeniz'den en çok tercih edilen-aratılan destinasyonlar ve bu destinasyonlardaki tesis türleri :

1 - Alaçatı / İzmir - Butik Oteller

İzmir'in gözbebeği Çeşme'ye bağlı Alaçatı, butik otelleri ile dikkat çekiyor. Her biri farklı bir dizayna sahip bu tesisler, tatilcilerin en çok baktığı ve konaklama yaptığı tesis türü.

2 - Bodrum / Muğla - Tatil Otelleri

Gerek yaz tatillerinin, gerekse bayram tatillerinin vazgeçilmez adreslerinden biri de Bodrum’dur. Bodrum bölgesinde ise en çok tercih edilen tesisler arasında her şey dahil oteller ve 5 yıldızlı tatil otelleri tercih ediliyor.

3 - Datça / Muğla - Pansiyonlar

Doğası, denizi, sakinliği ve sıcakkanlı işletmecilere sahip pansiyonları ile Datça, Ege'de huzur dolu bir tatil isteyenlerin tercihi olmaya devam ediyor.

4 - Bozcaada / Bağ Evleri

Göz alıcı üzüm bağları ve bu bağlarda yetişen üzümleri ile ünlü Bozcaada. Sadece üzümleri değil, domates reçeli de bir harika. Serin sulara sahip denizi ve ilgi çekici koyları da adanın mutlaka keşfedilmesi gereken yerlerinden.

5 - Uzungöl / Trabzon - Ahşap Dağ Evleri

Uzungöl, bir vadinin içinde, yemyeşil ormanların arasına gizlenmiş gibi adeta. Bu cezbedici güzellikteki dillere destan yerde hizmet veren ahşap tesisler, manzaraları ve yapısıyla misafirlerine bambaşka bir tatil deneyimi sunuyor.

6 - Safranbolu / Karabük - Eski Türk Konakları

Bu bayram tarihin tozlu sayfalarında gezmeye ne dersiniz? Geleneksel motiflerle konforu bir arada sunan tarihi konaklar, misafirlerini tarihte sıra dışı bir yolculuğa çıkarırken, her geçen gün artan kalitesi ile de keyifli bir tatile davet ediyor.

7 - Amasra / Bartın - Pansiyon

3000 yıllık köklü geçmişi, denizi, koyları, adaları ile eşsiz bir görsel güzelliği ayaklarınızın altına seren Amasra, Batı Karadeniz'de görülmeye değer yerlerden sadece biri.

8 - Belek / Antalya- Golf Resort Otel

Belek; 5 yıldızlı otelleri, golf resort otelleri, her şey dahil tatil köyleri ile tam bir otel cenneti. Her zevke ve her bütçeye hitap eden, eğlenceli bayram programlarıyla öne çıkan Belek otelleri, bu bayramda da adından sıkça söz ettiriyor.

9 - Susanoğlu / Mersin - Apart Otel

Denizi, kumluk plajı, Yapraklı Koyu, cennet - cehennem mağaraları, deniz ürünleri restoranları ile Susanoğlu keyifli bir tatili sunuyor. Konaklamada ise Susanoğlu'nda en çok apart oteller tercih edilmekte.

10 - Arsuz / Hatay - Tatil Otelleri

Doğu Akdeniz'in tatil için en çok tercih edilen noktası. Plajları, restoranları, denizi-güneşi ve konforlu tatil otelleri ile tatilcilerin gözbebeği.