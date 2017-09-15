Kumport, 1. faz yatırımlarını tamamladı

2015 yılında üçlü konsorsiyumdan oluşan CMHI, Cosco ve CIC’ya satılan ve Çin'den Türkiye'ye gelen en büyük doğrudan yabancı yatırım olma özelliği bulunan Kumport Limanı, 1. faz yatırımlarını devreye alışını ve müşteri portföyünü yeni yatırımlarla genişletmesini Kumport Yönetim Kurulu ve Müşterilerinin katılımıyla düzenlediği görkemli gecede kutladı.

“Türk ekonomisinin yüksek büyüme potansiyeline inanıyoruz”

Gecede konuşma yapan Kumport Yönetim Kurulu Başkanı Zhang Wei, “Kumport bizim için çok önemli bir stratejik yatırımdır. Türk ekonomisinin yüksek büyüme potansiyeline inanıyoruz. Çin ve Türkiye arasındaki dostluğa büyük değer veriyoruz. Türkiye ekonomisinin kalbi olan Marmara Bölgesi'nde bulunan Kumport, mega şehir İstanbul’un ithalat ve ihracat ihtiyaçlarını karşılayan önemli bir terminal. Sadece bu da değil; stratejik konumu ile Karadeniz Bölgesi için çok önemli bir aktarma merkezi konumunda. 2016 yılındaki zor dönemde Kumport'un iş modeline ve Kumport ekibine olan inancımızı hiç kaybetmedik. Buna karşılık, tesisleri ve iyileştirme ve işlerin gelecekteki büyümesine hazır olmak için süreçlerini iyileştirme fırsatı olarak gördük. Bugün, müşterilerimizle birlikte bu zor zamanlarda alınan bu yatırım kararlarının sonuçlarını kutluyoruz” dedi.

Bir limanı genişletmenin Türkiye'de çok zor bir süreç olduğunu bildiklerini belirten Kumport Yönetim Kurulu Başkanı Zhang Wei; ‘Kumport, Türkiye’nin nadir, bölgenin kapasite artırım iznine sahip tek limanı. Yönetimimizle birlikte çalışarak, bu fırsatı usulüne uygun bir şekilde kullanacağız ve müşterilerimize mümkün olan en iyi şekilde hizmet etmek için gerekli yatırımları yapacağız. Bugün, 1. faz yatırımlarımızın tamamlanmasını kutluyoruz ve aynı zamanda müşterilerimizin gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayacak olan 2. faz yatırım döneminin başlangıcını ilan ediyoruz. Müşterilerimize iş ortaklıkları ve destekleri için teşekkür ediyorum. Bu yatırımın tamamlanması ve işimizi büyütme çabaları nedeniyle Kumport ekibini kutluyorum. Ve nihayet, ortaklarımız olan Umman Sultanlığı Devlet Koruma Fonu'na ortaklığımızdaki büyük iş birliği ve desteğinden ötürü teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gecenin önemine ilişkin konuşma yapan Kumport CEO’su Özgür Soy, “Bugün, 1. faz yatırımımızın tamamlanmasını kutluyoruz. 2016, ülkemiz ve Türk iş dünyası için çok zor bir yıldı. Fakat 2017 yılı itibariyle denizlerimizde ticaret hacmi büyüyor, müşterilerimiz ile birlikte daha yüksek navlun ücretleri ve hacimlerle karşı karşıyayız. Müşterilerimizin büyüyen işlerine değer katmak ve gelecekte birlikte büyümek için gece gündüz çalışıyoruz. Kumport olarak 4 yeni servise ev sahipliği yapmaya başladık. 2017 yılı itibariyle, “The Alliance ile MD3 servisi, Seago, CMA CGM, Hamburg Süd’ün ve Yeni Ege Servisi, Cosco, OOCL ve Hapag Lloyd'un NET hizmeti ve CMA CGM'nin TURAF servislerimiz müşterilerimizin hizmetine sunuldu. Kumport olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için yatırım yapmayı ve yeni hizmetlerimiz için inovasyon çalışmalarımızı hiç bırakmadık” dedi.

Soy, “2017 itibariyle limandaki vinç sayımızı artırdık, RTG sahalarını genişlettik, yeni merkez binamızı inşa ettik, yeni merkez binamızda müşterilerimize hizmet etmek için iyileştirilmiş imkanlarımız ve çalışanlarımız için daha geniş bir çalışma alanı bulunuyor. Pastadaki son kiraz, yeni Merkez Binamız. Kumport'u bir sonraki ziyaretinizde, sizi yeni binamızda ağırlamaktan memnuniyet duyarız” diye ekledi.