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Kullan-Bırak araç sistemi Yoyo’ya Toyota’dan 10 C-HR Hybrid

27 Eylül 2017 Çarşamba 17:30
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Toyota, Türkiye’de üretilen Toyota C-HR Hybrid’in geniş kitlelerce tanınmasını sağlamak amacıyla son yıllarda dünyada büyük ilgi gören kullan-bırak sistemini Türkiye’de sunan Yoyo ile işbirliği yapmaya başladı. Toyota, bu amaçla, tüm dünyada büyük hayranlık uyandıran C-HR Hybrid modelinden 10 adetini Yoyo’ya teslim etti.

Kullan-Bırak araç sistemi Yoyo'ya Toyota'dan 10 C-HR Hybrid
Üyelik sistemi ile çalışan ve şehrin farklı noktalarında bulunan araçlardan herhangi birinin saatlik, günlük ve haftalık kullanılabildiği “kullan-bırak araçlar sisteminin” Türkiye’deki temsilcisi Yoyo’ya teslim edilen Toyota C-HR Hybrid’lerin 3 ayda 500 kişi tarafından test edilmesi planlanıyor. Bu sisteme üye olanlar kendilerine verilecek özel kartlar veya mobil uygulama ile araçlarını anahtar kullanmadan çalıştırabiliyorlar ve işlerini tamamladıklarında aynı noktaya ya da “Yoyo Teleport” noktasına bırakabiliyorlar.

Yoyo sistemine dahil olan Toyota C-HR Hybrid, eşsiz crossover tasarımı ve son teknoloji dinamik motor seçenekleri ile hareketli bir şehir içi yaşamı sunuyor. Toyota C-HR Hybrid, şarj gerektirmeyen hibrit teknolojisi ile kullanıcılara sessiz ve konforlu bir sürüş imkanı da tanıyor. Türkiye’de üretilen ilk SUV ve ilk hibrit otomobil özelliğini de taşıyan Toyota C-HR Hybrid, 3,8lt/100 km yakıt tüketimi ve 86 gr/km CO2 salım oranı ile dikkat çekiyor. 
Basın Bülteni
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