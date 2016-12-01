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"Kule radar" cihazını traktörle ezen sürücüye hapis cezası

01 Aralık 2016 Perşembe 12:33
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Edirne'de geçen sene aldığı radar cezasına kızdığı için kule radarın traktörle üzerinden geçen sürücüye "kamu malına zarar vermek" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de aldığı radar cezasına kızdığı için "kule radar" cihazının traktörle üzerinden geçen sürücü, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Edirne 3'ncü Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davaya, Kıyık Caddesi üzerinde bulunan Trafik Elektronik Denetleme Sistemi'ndeki (TEDES) kule radarın traktörüyle üzerinden geçen sürücü Hüseyin Sarpen ve avukatı katıldı. Merkezi Ankara'da olan TEDES'i kuran şirketin bildirdiği 90 bin avroluk zararı ödeyemeyeceğini ifade eden Sarpen, ''Bu paranın sadece 5 bin lirasını ödeyebilirim. Yaptığıma pişmanım.'' dedi.

Mahkeme heyeti Sarpen'e "kamu malına zarar vermek" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Olay
Hüseyin Sarpen'e Kıyık Caddesi istikametinden Lalapaşa ilçesine gittiği sırada Edirne Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü önünde bekleyen trafik ekibinin radar tespitiyle ceza kesilmişti. Gelen ceza tutanağında, hız ihlalinin Kıyık Caddesi'nde yapıldığı tespitini gören Sarpen, henüz devreye alınmayan kule radarlara yakalandığını düşünerek plakasını kartonla kapattığı traktörle cihazlara zarar vermişti. Aracın plakası kapalı olduğu için Sarpen'in kimliği MOBESE kayıtlarındaki fotoğraftan tespit edilmişti. Edirne 3. Asliye Ceza Mahkemesinde hakkında dava açılan Sarpen'in, "kamu malına zarar vermek" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istenmişti.


Anadolu Haber Ajansı
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