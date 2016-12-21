Kulaklık markası Plantronics artık D&R’larda

Türkiye’nin en iddialı kulaklık markalarından Plantronics, satış ağına bir yenisini daha ekledi. Plantronics; elektronik ürünler, filmler, kırtasiye ürünleri, kitaplar, müzik albümleri, oyuncak ve çeşitli hediyelik ürünlerin yer aldığı Türkiye’nin en köklü mağazalarından D&R ile anlaştı. Tasarımı, teknolojisi ve işlevselliği ile kulaklık pazarında önemli bir yere sahip olan Plantronics, bundan böyle ürünlerini D&R mağazalarında tüketiciyle buluşturacak.

İlk olarak Akasya AVM, İstinyePark AVM, Zorlu AVM, Cevahir AVM, Kanyon AVM ve İzmir Bornova D&R’daki mağazalarında yer alan Plantronics kulaklıkları, ilerleyen günlerde de İstanbul’daki diğer D&R mağazalarında da boy gösterecek. Teknoloji zincir marketlerinden Media Markt, Vatan Bilgisayar, Bimeks’ten de kolaylıkla ulaşabileceğiniz Plantronics kulaklıkları D&R’da da bulabileceksiniz.

Plantronics Hakkında: 1962 yılında uçak pilotları için ilk hafif iletişim kulaklığını tasarlayan Plantronics, bugün her türlü ihtiyaca uygun ürünleriyle dünyanın önde gelen kulaklık tasarımcı ve üreticisi konumunda. Plantronics ürünleri arasında kablolu ve kablosuz kulaklıklar, ofiste, evde, araba kullanırken ya da uçarken kullanacağınız kulaklıklar, masa ve cep telefonlarının yanı sıra oyun oynamak ve müzik dinlemek için özel olarak tasarlanmış kulaklıklar da bulunuyor. Plantronics kulaklıklarda ses kalitesi ve tasarıma özel önem gösteriliyor. Fortune 500’e giren şirketlerin yüzde 98’ine ürünleriyle hizmet veren ve 2005 yılında Türkiye'ye gelen Plantronics, hem yurt içi hem yurt dışı pazarında önemli bir yere sahip.