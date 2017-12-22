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KUDÜS MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda ABD yönetiminin Kudüs'ü "İsrail'in Başkenti" olarak tanıma kararına karşı yapılan oylama hakkında değerlendirmelerde bulundu.

KUDÜS MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda ABD yönetiminin Kudüs'ü "İsrail'in Başkenti" olarak tanıma kararına karşı yapılan oylama hakkında değerlendirmelerde bulundu.

22 Aralık 2017 Cuma 12:19
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KUDÜS MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Kaan, açıklamasında şunları kaydetti: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çabalarıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na taşınan ABD’nin Kudüs kararının oylamasında çıkan ret kararını önemsiyoruz.3 semavi dinin kutsal mekânı ve Müslümanların ilk kıblesinin bulunduğu şehir olan Kudüs, Müslümanların namusudur. ABD'nin, uluslararası hukuku hiçe sayarak aldığı karar, barış ve kardeşçe yasam umuduna vurulan ağır bir darbedir. Filistin’de yıllardır süren mezalime karşı sessiz kalan ve görmezden gelen ülkelerin geç de olsa bu haksızlığa tepki göstermesi, barış ve birlikte yaşam tasavvuru açısından insanlık için umut verici bir gelişme olmuştur. Çünkü Filistin meselesi insanlık meselesidir. Ülkelerin, uluslararası hukuk çerçevesinde yaptığı değerlendirmelerin ötesinde, halkların vicdanının yansıması olarak gördüğümüz bu sonuç, Kudüs davasındaki haklılığımızı tüm dünya nezdinde perçinlemiştir. Geçmişte yalnızca belirli ülkelerin dert edindiği Filistin meselesini, bundan böyle, ret oyu veren ülkelerle omuz omuza vererek bir insanlık davası olarak takip etmeli ve çözüme kavuşturmalıyız.

Müslümanlar olarak bu kararla yetinmeyip haklı mücadelemizi Kudüs’ün üstündeki kara bulutlar dağılıncaya kadar sürdüreceğiz. ABD ve İsrail basta olmak üzere tüm dünya bilmelidir ki, Kudüs, Filistin'in başkentidir.

Basın Bülteni

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