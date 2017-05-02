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Küçük çobanlar Çoban Fuarı'na katılacak

02 Mayıs 2017 Salı 11:52
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Ankara'nın merkez ilçesi Çankaya'nın Çavuşlu Mahallesi'ndeki "küçük çobanlar", Anadolu Çoban Fuarı'na katılım sağlayacak

Küçük çobanlar Çoban Fuarı'na katılacak
İSTANBUL (AA) - Ankara'nın Çankaya ilçesi Çavuşlu Mahallesi'nin hem okuyan hem de koyun güden küçük çobanları, Ankara Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda düzenlenecek olan Anadolu Çoban Fuarı'nda yer alacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi açıklamasına göre, bürokrasi ve öğrenci kenti olarak bilinen başkent Ankara'nın merkez ilçesi Çankaya'daki köylerde hayvancılık halen devam ediyor.

Çankaya'ya bağlı Çavuşlu Mahallesi'nde hayvancılık yapan ailelerin çocukları da hayvancılığa olan merakı ile dikkati çekiyor. 25 haneli Çavuşlu'da hayvancılık yapan ailelerin çocukları, eğitimlerinden kalan vakitlerde kendi istekleri ile koyun ve keçilerini otlatıyor.

Kimi lisede okuyan, kimisi henüz 10 yaşında olan çocuklar, hem okula gidiyor hem de arta kalan zamanlarında hayvanları ile ilgileniyor.

Çavuşlu Mahallesi'nin küçükbaş hayvan yetiştiricilerinden Celal Taşkın, üniversitede mühendislik okuyan oğlunun da hayvanlarla zevk alarak ilgilendiğini belirtti.

Taşkın, "Her şey sevmekle başlıyor. Çocuklarımız, bizim mesleği ne kadar çok sevdiğimizi, nasıl zevkle yaptığımızı görüyor ve bizleri örnek alıyorlar. Biz söylemeden sürünün başına gidiyorlar" ifadelerini kullandı.



- "Ziraat fakültelerine yönlendiriyoruz"



Çocukların içindeki hayvan ilgisini eğitimle birleştirmeye çalıştıklarını dile getiren Taşkın, şunları kaydetti:

"Biz de çocuklarımızı mesleğe yatkın eğitimlere yönlendirmeye çalışıyoruz. Elbetteki okuyacaklar. Ancak bu kadar çok sevdiklerini görünce bu sevgiye layık bir eğitim de almalarını isteriz. Onları veterinerlik ve ziraat fakültelerinde okumaya yönlendiriyoruz. Böylece sevdikleri işi yapacaklar."

Celal Taşkın'ın oğlu Furkan Taşkın ise küçük çobanlar olarak Anadolu Çoban Fuarı'na katılacaklarını ifade etti.

Furkan Taşkın, şu açıklamalarda bulundu:

"Ödevim olmadığında sürünün başında çobanlık yapmaktan çok keyif alıyorum. Hayvanlarla uğraşmak beni mutlu ediyor. Köyümüzdeki diğer arkadaşlar da kendi sürülerini gezdiriyor. Hep beraber burada çobanlık yapıyoruz. Sürümüzün bir veteriner hekimi var, ben de büyüyünce veteriner hekim olmak istiyorum."

Anadolu Haber Ajansı
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