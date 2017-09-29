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KÜÇÜK AİLESİNİN BÜYÜK MUTLULUĞU..!

29 Eylül 2017 Cuma 16:50
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Eski Beylikdüzü Gürpınar Belediye Başkanı, Siyasetçi-İşadamı Velittin Küçük'ün oğlu Enes Küçük muhteşem bir düğünle dünya evine girdi.

KÜÇÜK AİLESİNİN BÜYÜK MUTLULUĞU..!
Beylikdüzü'nün sevilen siyasetçisi Velittin Küçük'ün oğlu Enes Küçük, İstanbul Wow Airport Otel'de Damla Ovtar ile hayatını birleştirdi. Genç çiftin nikahlarını Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı kıydı. "Tüm Anne-Babalara Nasip Etsin" Davetlerine icabet edip gelen bütün misafirine teşekkürlerini sunan Velittin Küçük; "Her anne-baba bir gün bu mutlu günü görmek için sabırsızlıkla bekler. Tüm anne-babaların, çocuklarının bu mutlu günlerini görmelerini Cenab-ı Allah'tan temenni ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum" dedi. Katılım Çok Yoğun Oldu Damla-Enes çiftinin düğün törenine siyaset dünyası adeta akın etti; çiftin ailelerinin dışında düğün törenine katılım sağlayan isimler şöyle; Ak Parti Milletvekili Mehmet Metiner, Ordu Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, Beylikdüzü Kurucu Belediye Başkanı Orhan Tıraşoğlu, MHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Ali Aydın, Siyasetçi-İşadamı Mustafa Günaydın, Celaliye-Kamiloba eski Belediye Başkanı Rıdvan Yavuzbilge, Beylikdüzü Eski İlçe Başkanı Sabri Eser, Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Yıldız, İlçe Spor Müdürü Hüseyin Bağcı, Eski Çanta Belediye Başkanı Tahir Sert, Ekovitrin Dergisi Sahibi Şeref Özata, Beylikdüzü Eski Belediye Başkanı Vehbi Orakçı, Eski Kumburgaz Belediye Başkanı Güngör Postacı, Büyükçekmece Ak Parti İlçe Başkanı İlker Gürbüz, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Gürbüz Süleymanoğlu, Ak Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı İsmail Damat, Ak Parti Eski Milletvekili Göksal Küçükali, İstanbul MHP İlçe Başkanı Memet Bülent Karataş, Gülyalı Belediye Başkanı Talip Şen, Eski Orman Bakanı Ersin Toronoğlu, Türkiye Yerel Basın Birliği Derneği Genel Başkanı Nezir Karayün, Ak Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Nikah Şahitleri Küçük ailesinin görkemli düğün töreninde, Damla-Enes çiftinin nikah şahitleri ise, İstanbul Ak Parti Milletvekili Mehmet Metiner, Ak Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş, Ak Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı İsmail Damat,  Lütfü Karaman ve Arif Kalpakçıoğlu ve Ak Parti İstanbul İl Başkan Yardımcı Metin Karakaş oldu.

kaynak: Yerel Haberim Güncel Haber Sitesi
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