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KTÜ’lü mühendis adayları Mitsubishi Electric robotu ile çalışacak

14 Haziran 2017 Çarşamba 12:23
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Gelecekte otomasyon ve ileri robot teknolojilerine yön verecek uzmanların yetiştirilmesine katkı sağlamak hedefiyle eğitime destek olan Mitsubishi Electric, Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne (KTÜ) 6 eksenli endüstriyel robot hibe etti. Üniversitenin Ar-Ge ve inovasyon bilincinin yaygınlaşması amacıyla düzenlediği “Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı” etkinliğinde açılışı gerçekleştirilen robot, KTÜ’lü mühendis adaylarının uygulamalı ders ve projelerine destek olmaya aday. Açılışta yaptığı konuşmada Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a yanıtı e-F@ctory konseptini ve robot teknolojilerindeki son gelişmeleri anlatan Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri OEM İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel, aynı zamanda Proje Pazarı’nda birbiriyle yarışan projeleri değerlendiren hakemler arasında yer aldı.

KTÜ'lü mühendis adayları Mitsubishi Electric robotu ile çalışacak
Sanayideki rolü hızla artan endüstriyel robot teknolojilerine yön verecek mühendislerin yetiştirilmesi amacıyla üniversitelere Robot Eğitim Merkezi kurulmasına destek olan Mitsubishi Electric, şimdi de 6 eksenli endüstriyel robotunu Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne (KTÜ) hibe etti. Mitsubishi Electric’in yeni nesil robotunun açılışı, KTÜ’nün Ar-Ge ve inovasyon bilincinin yaygınlaşmasını desteklemek amacıyla 7-9 Haziran tarihlerinde düzenlediği “Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı” etkinliği kapsamında gerçekleştirildi. KTÜ tarafından Mitsubishi Electric Türkiye FA Center Departman Yöneticisi Kosuke Shamoto’ya teşekkür plaketi takdim edilen etkinlikte, Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri OEM İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel de konuşmacı ve hakem olarak yer aldı. Proje Pazarı’nda birbiriyle yarışan projeleri değerlendiren kurulda görev alan Tolga Bizel, Sanayi 4.0 ve robot teknolojilerinin bugünü ve geleceği hakkında gençlerin ufkunu açacak güncel bilgiler aktardı.

İleri robot teknolojisi ile bütünleşik dijital fabrika dönemi
Sanayi 4.0 evresinde fabrikaların en önemli gündem maddesinin, hızla değişen ve kişiselleşen insan ihtiyaçlarını en hızlı ve verimli şekilde karşılayabilecek üretim bantlarını kurmak olduğunu vurgulayan Bizel, “Bu süreçte, Türkiye’nin de üretim gücünü pekiştirmesi için ileri robot teknolojisi ile bütünleşik dijital fabrikalara geçişi önem kazanıyor” dedi. Mitsubishi Electric’in Türk sanayisine geleceğin dijital fabrikalarını bugünden kurabilme imkanı sunduğunu bildiren Bizel, markanın Sanayi 4.0’a yanıtı olan e-F@ctory konsepti ile ilgili şu açıklamalarda bulundu;

“Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a yanıtı olan dijital fabrika konsepti e-F@ctory; üretimde hızı, kaliteyi ve verimliliği artırırken çok ciddi maliyet tasarrufu sağlayabilecek evrimsel bir adım olarak öne çıkıyor. Üstelik, Sanayi 4.0 son yıllarda gündeme taşınmış bir konu olmasına rağmen e-F@ctory yeni bir oluşum değil. Mitsubishi Electric, e-F@ctory konseptini kendi üretim bantlarında 2003 yılından bu yana kullanıyor, bu sayede edindiği tecrübelerini ürünlerine ve müşterilerine yansıtıyor.”

İnsanla birlikte çalışan robot çağı
Fabrikalarda robotlar ve insanların etkileşimli çalıştığı üretim hatlarının, sadece robotlardan oluşan üretim hatlarından daha verimli olduğunu belirten Bizel, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bugüne kadar genelde yalnız çalışan robotlar, artık insanla birlikte çalışan robotlar olarak karşımıza çıkıyor. Fabrikaların üretim sürecinde hayati önem taşıyan robotlar, sağladıkları hız ve kolaylıklarla her geçen gün sanayide daha çok rol alıyor ve günümüzde çok olağan bir iş gücü haline geliyor. Türkiye’de de başta sanayi olmak üzere robot kullanımı hızla yaygınlaşıyor.”

“Türkiye Sanayi 4.0’ı gençlerle yakalayacak”
Bizel, “Türk sanayisinin Dördüncü Sanayi Devrimi’ne oldukça açık olduğunu görebiliyoruz. Biz de yeni endüstri evresinin iddialı oyuncusu olarak geleceğin otomasyon teknolojileri yöneticisi olacak gençlerin eğitimine destek olmak için çalışıyoruz. Üniversitelerde “Robot Eğitim Merkezi” kurulmasına katkı sağlamanın yanı sıra Türkiye genelinde üniversite etkinliklerine katılıyor ve öğrencilerimizi bilgilendiriyoruz. Genç mühendis adaylarının çağın gelişen teknolojilerine uyum sağlayarak iş dünyasında tercih edilebilmelerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Yeni endüstri evresinin en çok insanların gelişmesini gerekli kıldığını ve bu noktada yeni teknolojileri kullanabilecek altyapıya sahip insan kaynağının önem kazandığını vurgulayan Bizel, “Siber fizik, bilgi teknolojilerinin ve internetin yoğun bir şekilde kullanılmasını mecbur kılıyor. Temel bilimler ışığı ile başlayan endüstrileşme çalışmaları sonucunda çok farklı sektörlerde yeni iş disiplinleri gelişeceğini düşünüyoruz. Çok daha nitelikli, eğitim ve gelir düzeyi yüksek bir iş gücü yapısı oluşmasını bekliyoruz. Tüm bu gelişmelere hazır olmak için gençlerin yenilikleri takip etmeleri ve çok donanımlı olmaları gerekiyor ” diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Haber Ajansı
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