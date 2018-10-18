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Krone’nin de Katılımcı Olduğu Alman Milli Birlik Günü Ankara’da Kutlandı

Alman Milli Birlik Günü, Ankara’daki Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nde düzenlenen etkinlikle kutlandı. 3 Ekim 1990 tarihinde Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesiyle birlikte bu tarih Alman Milli Birlik Günü olarak ilan edilmişti. Tüm Almanya’da resmi törenlerle kutlanan bu özel gün için Ankara’daki Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nde de bir etkinlik düzenlendi. Almanya’nın Türkiye Büyükelçisi Martin Erdmann’ın ev sahipliği yaptığı bu etkinliğe Krone’nin de aralarında bulunduğu bazı Türk ve uluslararası şirketler sponsorluk desteği verdiler.

Krone’nin de Katılımcı Olduğu Alman Milli Birlik Günü Ankara’da Kutlandı

Alman Milli Birlik Günü, Ankara’daki Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nde düzenlenen etkinlikle kutlandı. 3 Ekim 1990 tarihinde Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesiyle birlikte bu tarih Alman Milli Birlik Günü olarak ilan edilmişti. Tüm Almanya’da resmi törenlerle kutlanan bu özel gün için Ankara’daki Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nde de bir etkinlik düzenlendi. Almanya’nın Türkiye Büyükelçisi Martin Erdmann’ın ev sahipliği yaptığı bu etkinliğe Krone’nin de aralarında bulunduğu bazı Türk ve uluslararası şirketler sponsorluk desteği verdiler.

18 Ekim 2018 Perşembe 15:34
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Krone’nin de Katılımcı Olduğu Alman Milli Birlik Günü Ankara’da Kutlandı

2000’den fazla davetlnin ağırlandığı bu etkinlik için sponsorluk desteği veren Krone, etkinlik alanında bir de stand kurarak davetlilerle buluştu. Davetlilerin ve büyükelçilik çalışanlarının büyük ilgi gösterdiği Krone standında Krone Türkiye CEO’su Rıza Akgün, Krone’nin Almanya ve Türkiye’deki faaliyetleriyle ilgili davetlilere bilgi verdi. 

Türk-Alman İlişkileri Eşsizdir
Yaptığı açılış konuşmasıyla tüm davetlileri ve sponsor firmaları selamlayan Büyükelçi Erdmann, “28 yıl önce Almanya demokrasi ve özgürlükte birleşti. Biz de bugün burada hem o dönemde kaybettiklerimizi anacağız, hem de Alman Birliği’nin bize getirdiği güzelliklere ve barışa şükredeceğiz. Alman Birliği bize göstermiştir ki kuvvetli bir ülke olmak için her şeyden önce birliğe ve beraberliğe ihtiyaç vardır.” diyerek bu günün ülkesi için taşıdığı anlamı açıklarken Türk-Alman ilişkileri içinse, “Türk-Alman ilişkileri eşsizdir: Almanya’nın dünyada başka hiçbir ülkeyle bu denli yakın bağları yoktur. Bazı dönemlerde esen olumsuz rüzgarlara inat, bu ilişkilerin derinleşmesine katkıda bulunmak istiyorum.” şeklinde konuştu. Büyükelçi Erdmann konuşmasını tüm sponsorlara teşekkür ederek tamamladı. 
Büyükelçi Erdmann’ın açılış konuşmasını takiben Türk ve Alman milli marşları peş peşe söylendi. 
 

Son Güncelleme: 18.10.2018 15:48
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