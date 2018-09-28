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KRONE’DEN IAA HANNOVER TİCARİ ARAÇLAR FUARI’NDA ÖNEMLİ MESAJLAR

Avrupa’nın dev treyler üreticisi Krone, 20-27 Eylül tarihlerinde düzenlenen IAA Hannover Ticari Araçlar Fuarı’nda ‘Clever Connections’ -Akıllı Bağlantılar- mottosuyla yer aldı. Fuar kapsamında binlerce kullanıcısı ve iş ortağıyla buluşan Krone’nin başta Genel Müdürü Bernard Krone olmak üzere Almanya’daki tüm üst yönetimi, satış kadroları ve Türkiye ekibinin de aralarında bulunduğu uluslararası ekipleri Krone standında hazır bulundu.

KRONE’DEN IAA HANNOVER TİCARİ ARAÇLAR FUARI’NDA ÖNEMLİ MESAJLAR

Avrupa’nın dev treyler üreticisi Krone, 20-27 Eylül tarihlerinde düzenlenen IAA Hannover Ticari Araçlar Fuarı’nda ‘Clever Connections’ -Akıllı Bağlantılar- mottosuyla yer aldı. Fuar kapsamında binlerce kullanıcısı ve iş ortağıyla buluşan Krone’nin başta Genel Müdürü Bernard Krone olmak üzere Almanya’daki tüm üst yönetimi, satış kadroları ve Türkiye ekibinin de aralarında bulunduğu uluslararası ekipleri Krone standında hazır bulundu.

28 Eylül 2018 Cuma 14:07
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KRONE’DEN IAA HANNOVER TİCARİ ARAÇLAR FUARI’NDA ÖNEMLİ MESAJLAR

Türkiye’den bazı basın mensuplarını da misafir eden Krone, fuar süresince oldukça önemli sözleşmelere ve yeni işbirliklerine imza attı. 112 yaşında dev bir aile şirketi olan Krone’nin liderliği şu an dördüncü nesilde bulunuyor. Krone’nin dördüncü nesil lideri ve Grup Genel Müdürü Bernard Krone fuarın ilk günü Türkiye’den katılan basın mensuplarına özel verdiği demecinde “Dijitalleşme trendini, nakliye sektörüne uyarlarken 112 yıllık bilgi birikimimizi ve uzmanlığımızı da kullanarak, Krone kullanıcılarına her zaman daha iyi ve daha gelişmiş bir treyler sunmaya odaklandık” diyerek dijitalleşmeyi nakliye sektörünün en öncelikli ihtiyacı olarak gördüklerinin altını çizdi.

Türkiye eski günlerine dönecek
Fuarda sergilenen treylerleriyle ve sektöre tanıttıkları önemli yeniliklerle ilgili bilgi veren Krone basın mensuplarından Türkiye’deki mevcut durumla ilgili gelen soru üzerine, “Türkiye’nin eski günlerine döneceğine inanıyorum. Bazı sıkıntılar olabilir, hep birlikte bu günleri atlatacağız. Ankara’nın doğru kararlar alacağına inanıyoruz. Tüm sektörler ve paydaşlar el ele vermeli ve Türkiye için mücadele etmeli. Biz de Türkiye’de yer almaya karar verdiğimiz ilk günden beri uzun vadeli planımızı hiç aksatmadan devam ettiriyoruz. Türkiye’deki fabrikamız bizim için çok önemli bir konumda.” dedi. Türkiye treyler sektörünün bir zamanlar Avrupa’nın 2’nci büyüğü olduğunu hatırlatan Krone, Türkiye treyler sektörünün yeniden Avrupa’da üst sıralarda yer alacağının altını çizerek, “Türkiye iç pazarında bir sıkışma söz konusu, ancak oradan Afrika pazarına, akdeniz ülkelerine giden ürünlerimiz var. Sadece o pazarlar için geliştirilen ürünlerimiz var. Bu yılın ilk yarısında Tire’deki fabrikamızda kapasite ve istihdam artışına gittik. Krone’nin ‘Progress 2020’ projesi Türkiye’yi de içeriyor. Tekrar ediyorum hep birlikte başaracağız.” şeklinde konuştu.

Biz çok büyük bir aileyiz
Krone Grubu Genel Müdürü Bernard Krone ile birlikte Krone Türkiye CEO’su Rıza Akgün de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bernard Krone’nin önemli mesajlarını nasıl değerlendirdiklerinin sorulması üzerine Akgün, “Bay Krone’ye katılıyorum. Türkiye iç pazarında sıkıntılı bir süreç yaşanmakta, ancak biz de bu sıkıntılı sürecin en kısa zamanda sona ereceğini düşünüyoruz. Tüm bunlar yaşanırken ihracatta çok önemli başarılar elde ediyoruz. 2018’in ilk 7 ayında 1800’den fazla araç ürettik. 2017 senesinin toplam üretimini şimdiden geçmiş bulunmaktayız. Tire fabrikamızda hem maliyet konusunda çok ciddi avantajlar elde ettik hem de ürettiğimiz treylerlerin kalite seviyesi en yüksek noktaya erişti. Afrika, Arabistan gibi pazarlara araç gönderiyoruz. Şimdi uzak doğu ülkeleri de gündemde. Almanya, İtalya hatta İsveç’e treyler ihraç ediyoruz. Tüm bunları karşılayacak altyapımız var. Yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Krone ailesinin ve uluslararası çapta tüm çalışanların destekleri devam ediyor. Biz çok büyük bir aileyiz.” şeklinde konuştu.
 

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