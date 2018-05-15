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KRONE YENİ DAĞITIM KONSEPTİNİ HAYATA GEÇİRİYOR

Ticari Araçlar sektöründeki gelişen ve değişen müşteri taleplerine merkezi dağıtım konseptiyle cevap vermeyi hedefleyen Krone, Herzlake/Almanya’da yeni devreye aldığı Lojistik ve Yedek Parça Merkezi’nde operasyonlarına başladı.

KRONE YENİ DAĞITIM KONSEPTİNİ HAYATA GEÇİRİYOR

Ticari Araçlar sektöründeki gelişen ve değişen müşteri taleplerine merkezi dağıtım konseptiyle cevap vermeyi hedefleyen Krone, Herzlake/Almanya’da yeni devreye aldığı Lojistik ve Yedek Parça Merkezi’nde operasyonlarına başladı.

15 Mayıs 2018 Salı 11:16
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KRONE YENİ DAĞITIM KONSEPTİNİ HAYATA GEÇİRİYOR

5 buçuk futbol sahası büyüklüğünde, toplam 38 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu bu tesis için Krone, 8,5 milyon Avro yatırım yaptığını açıkladı. 8 bin 400 metrekare kapalı alana sahip bu tesiste 17 bin 500 adet euro palet ve 16 bin konteyner depolama alanı bulunuyor. Her ay 23 binden fazla siparişi, bir gün içerisinde hazırlayıp sevk etme becerisine sahip bu tesiste sadece 40 çalışan bulunurken, Endüstri 4.0 ışığında Krone, işin büyük bölümünü robotların yaptığı bir sistem inşa etmiş durumda.
İstanbul, Budapeşte, Lyon, İskandinavya ve Baltık bölgesindeki önemli bölgesel Krone yedek parça merkezlerini tedarik eden bu tesisle birlikte Krone’nin tüm yedek parça dağıtım ağının kontrolü tek merkeze geçmiş oluyor. 
Krone Grubu Genel Müdürü Bernard Krone, Herzlake’deki bu tesisin devreye alınmasının geleceğe dönük stratejilerin temelinde yer aldığına vurgu yaparken, “Yeni tesisimizle birlikte tüm Avrupa’da sunduğumuz hizmeti geliştirmeye odaklanırken, aynı zamanda yedek parça sektöründeki rekabette ciddi bir avantaj elde etmiş bulunmaktayız.” şeklinde konuştu.

Şirketin geçtiğimiz 50 yıl içerisinde cirosunu 8.5 Milyon Avrodan 1.9 Milyar Avroya çıkardığının altını çizen Bernard Krone, “Grubumuzun bünyesinde dünya çapında 4 bin 500 personelimiz çalışıyor. Bunların 2 bin 500 tanesi Werlte, Herzlake, Dinklage, Lübtheen ve Tire fabrikalarımızda araç üretimiyle ilgili çalışmaktalar. Bir aile şirketi olan ve köklü geleneklerini sürdüren Krone’nin aynı zamanda doğru büyüyerek, ticari araç sektöründe çok önemli bir güç haline geldiğini söylemekten gurur duyuyorum. Gelecek planlarımız çerçevesinde yeni yatırımlarımızı açıklamaya devam edeceğiz.” dedi.
Krone grubuna göre kullanıcıların gereksinimleri, üretilen treylerin çok daha ötesinde finansman, yedek parça, telematik uygulaması, operasyonel kiralama ve ikinci el satışı gibi konuları içeren kapsamlı bir hizmet paketiyle giderilebilmektedir.
 

Son Güncelleme: 15.05.2018 11:27
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