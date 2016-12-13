Krone, yatırımlarına Almanya’da da devam ediyor

Krone Ticari Araçlar Grubu, ana fabrikasının bulunduğu Almanya Werlte’de en modern boyama tesisinin inşasına başlıyor. Bernard-Krone Caddesi üzerinde bulunan alana inşa edilmesi planlanan tesis, 16 bin metrekarelik bir kullanım alanına sahip olacak. 16 metre yüksekliğinde ve 120mx130m ölçülerindeki tesiste, en modern teknoloji kataforez toz boyama sistemi ile boyanacak olan şasiler, tam otomatik stoklama cihazları ile muhafaza edilecek.

Çevreye hayati katkı

Krone, yeni fabrikasında, şu anda kullanılan kataforez toz boyama sistemini en uygun şekle getirecek ve otomasyona geçmesini sağlayacak. En güncel çevresel düzenlemelere hitap edecek şekilde tasarlanan fabrika, bunun bir sonucu olarak emisyon salınımlarında da en düşük değerlere sahip olacak. Böylece, Krone, doğadaki karbondioksit miktarını azaltmak için hayati bir katkı yapmış olacak. Yeni teknoloji sayesinde fabrikanın atık su oranlarında da orantılı bir şekilde azalma bekleniyor.

Tamamen yenilenecek olan kataforez toz boyama merkezi için 35-40 milyon avro civarında bir yatırım yapmayı planladıklarını kaydeden Bernard Krone Holding GMBH&CO.KG Yönetim Kurulu Başkanı Bernard Krone, “Bu yeni fabrikamız Werlte tesisimizi teknik olarak en gelişmiş sanayi tesislerinden biri haline getirecek” dedi.

50 milyon avro yatırım

Yeni boyama fabrikası, Krone’nin 50 milyon avro bütçe ayırdığı Werlte için ana planlarından biri konumunda. Aynı şekilde inşası yeni tamamlanan Krone Used 2. El Satış Merkezi ve atölye de bu ana planın diğer önemli parçaları. Yeni nesil araçlar için tamamen yeni geliştirilmiş bir montaj hattı da Krone’nin gelecek planları arasında yerini almış durumda.