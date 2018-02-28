Krone, Türk nakliyecisini geleceğe taşıyor





Türk nakliyecisi için yaptığı yatırımları ve devreye aldığı yenilikleri hız kesmeden sürdüren Krone, İzmir’de düzenlediği basın toplantısında ulusal medya ve sektör basını temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya Krone Türkiye CEO’su Rıza Akgün, Krone Uluslararası Satış Direktörü Andreas Völker, Krone Türkiye Satış Müdürü Ömürden Özacar ve Krone Türkiye Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Mehmet Dinçer ev sahipliği yaptılar.

Toplantı öncesinde düzenlenen program dahilinde basın temsilcileri, Krone’nin İzmir Tire’deki 224 bin metrekarelik dev tesisini gezme ve inceleme fırsatı buldular. Bu tesisin bir parçası olarak 2017 Nisan ayında faaliyete alınan yeni şasi üretim tesisinin de tanıtımı yapıldı.



2016 yılını iç ve dış toplam pazarda yüzde 60 artışla kapatan Krone, 2017 yılında da satışlarını arttırmayı sürdürdü. 2017 yılında yüzde 13 daralan iç pazarda satışlarını yüzde 8 arttıran Krone, pazar payını yüzde 15’den yüzde 19’a yükseltmeyi başardı. 2016 yılında ihracat yaptığı ülke sayısını 16 olarak açıklayan şirketin 2017 yılı sonunda Türkiye’den treyler ihraç ettiği ülke sayısı 23’e yükseldi. Türkiye’den yapılan treyler ihracatındaki pazar payı ise yüzde 23 olarak açıklandı.

Rıza Akgün: Krone, Türk nakliyecisinin vazgeçilmez bir markası haline geldi

2017’de toplam 1991 adetlik treyler satışı gerçekleştirdiklerini kaydeden Krone Türkiye CEO’su Rıza Akgün, “İç pazar yüzde 13 oranında daralırken biz satışlarımızı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 8,6 arttırdık.” dedi. İç pazarda kendi ürün gruplarındaki pazar paylarının yüzde 19’a ulaştığını belirten Akgün, “Ürün gamlarına baktığımızda, Treder verilerine göre, tenteli araç grubunda yüzde 16 pazar payıyla ikinci, frigorifik araçta ise yüzde 39 pazar payıyla birinci sırada yer aldık” ifadesini kullandı.



Türkiye’de başarılı günler geçirdiklerini belirten Akgün, “Almanya’da ve Avrupa’da edindiğimiz tüm tecrübeyi ve yakaladığımız yüksek kalite standartını Türk hizmet anlayışıyla buluşturmak parolasıyla Türkiye’de bu işe koyulduk.” dedi. Türkiye’de bu görevi devraldıklarından beri bu felsefeye uygun hareket ettiklerini dile getiren Akgün, “İhracat artışından ötürü kapasitemizi haftalık 45 adetten 80 adete çıkarttık. Yıllık 4.000 adetlik üretim hedefliyoruz. 2017 yılının Nisan ayından beri Krone’nin yüksek kalite standartlarına uygun şasilerimizi de kendi fabrikamızda üretiyoruz. Yeni devreye aldığımız bu tesiste 100’ü aşkın çalışanı istihdam ediyoruz. Üretimdeki yerlilik oranımız çok yüksek seviyelere çıkmış durumda. Bugün gezdiğiniz tesisimizde yüzde 100 Türk çalışan istihdam ediyoruz. Her şeyden önemlisi Türk nakliyecisi bizi artık benimsedi. Krone, Türk nakliyecisinin vazgeçilmez bir markası haline geldi.” şeklinde konuştu.

Andreas Völker: Toplam 51 bin 507 adet treyler sattık

Krone Grubunun Almanya’da ticari araç ve tarım makineleri olmak üzere iki ayrı dalda üretim yaptığını söyleyen Krone Uluslararası Satış Direktörü Andreas Völker de, treylerde Tire dışında Almanya’da 4 adet fabrikada üretim yaptıklarını bildirdi. 2016-2017 mali yılında Krone Grubunun satışlarının yüzde 69’unun ticari araçlar grubundan geldiğini vurgulayan Völker, “Geçtiğimiz yıl toplam 1,9 milyar Euro’luk ciro gerçekleştirdik. Krone Grubu, Almanya ve Tire fabrikaları dahil olmak üzere, 2016-2017 mali yılında toplam 51.507 adetlik treyler satışı gerçekleştirdi” dedi.

Krone’nin her zaman için öncü ve yenilikçi bir kültürle hareket ettiğini belirten Völker, “Önümüzdeki dönemde oldukça önemli yenilikleri açıklayacağız. Yatırımlarımıza devam ediyoruz. Krone, uluslararası çapta çok geniş bir organizasyon yapısına sahip. Bu organizasyonu en doğru şekilde yönetebilmek adına yönetim kurulumuzun çalışmaları devam etmektedir. Yakın bir gelecekte açıklayacağımız yeniliklerle birlikte global çapta treyler sektörüne yön vermeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Ömürden Özacar: Örnek alınacak bir yapılanma içerisindeyiz

Kullanıcılarının tüm ihtiyaçlarına en hızlı şekilde cevap verebilen bir konuma geldiklerini belirten Krone Türkiye Satış Müdürü Ömürden Özacar, “Mayıs 2016’da Gebze’de satış, satış sonrası ve yedek parça merkezimiz olan Krone Center’ı hayata geçirdik. 3 yıl içerisinde Türkiye genelinde 33 adet yetkili servis noktası açtık. Mart 2017’de İstanbul/Sancaktepe’de İkinci El Treyler Operasyon Merkezimizi devreye aldık.

Burada 1 yılda 98 kullanıcımıza takas desteği sağladık. Diğer taraftan Eylül 2016’da treyler sektörünün ihtiyacı olan filo kiralama hizmetini Krone Fleet markamız ile vermeye başladık.” dedi. Müşteri temaslarını her yıl daha yukarı taşıdıklarına dikkat çeken Özacar, “Türkiye çapındaki bölgelerde bulunan satış temsilcilerimiz, kullanıcılarımızın taleplerini karşılamak için 7/24 hizmet vermeyi sürdürüyor. Satış temsilcilerimiz geçtiğimiz yıl toplamda 11 bin 812 müşteri teması gerçekleştirdi.” şeklinde konuştu.



Direkt satış sistemini benimsedikten sonra satışlarını her sene arttırdıklarını hatırlatan Özacar, “Kullanıcılarımızın tüm ihtiyaçlarını hızlı ve doğru bir şekilde gidermeyi amaçlıyoruz. Arka planda satış ekibimizi her geçen gün daha donanımlı bir hale getirmek için çalışmalarımız oluyor. 2017 yılı yaz aylarında ekibimizi bir dizi eğitime tabi tuttuk. Toplam 84 saat eğitim aldılar. 2018 yılı içerisinde satış ekibine verilecek eğitimler de şimdiden planlanmış durumda.” dedi.

2018’de ‘Soğuk Zincir’ yönetmeliği ile birlikte frigorifik treylerlere olan talebin iyice artacağını beklediklerine vurgu yapan Özacar, ayrıca filo yenileme ihtiyaçlarının da yeni filo yatırımlarını getireceğini beklediklerini söyledi.

Mehmet Dinçer: Satış sonrasında sürekli kendimizi geliştiriyoruz

Türkiye’de Krone Center Gebze ve 33 adet yetkili servisle satış sonrası hizmet ağını güçlendirmeye devam ettiklerini aktaran Krone Türkiye Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Mehmet Dinçer, “Sürekli ihtiyaç analizleri yapıyoruz. Yetkili servis sayımızı arttırmaya devam edeceğiz. Krone, satış sonrasına verdiği önemi kısa sürede bu ciddi yapılanmaya giderek gösterdi. Üretimde olduğu gibi satış sonrasında da yüksek standartlara ulaşmayı başardık.” dedi.

Krone Center Gebze’nin varlığının, Krone’nin Türkiye’deki konumunu daha da güçlendirdiğini ifade eden Dinçer, tüm satış sonrası ve yedek parça operasyonlarının bu merkezden idare edildiğine dikkat çekti. “Biz Krone olarak her zaman kullanıcılarımızın yanında yer alıyoruz. Kullanıcılarımıza nitelikli hizmeti en uygun maliyete sunmayı amaçlıyoruz.” dedi.

Gebze’deki merkez serviste Türkiye’deki diğer servislerden gelen teknisyenlere eğitimler verdiklerini de hatırlatan Dinçer, “Krone, her zaman bu sektöre öncülük etmeyi başaran bir marka. Türkiye’de son kullanıcısıyla buluşup, önerilerini birinci ağızdan dinleyen ilk treyler markası olduk. Bu öneriler ışığında ürünlerimizde kalıcı değişikliklere de imza attık. Gelişmeyi reddetmiyoruz, aksine tüm kullanıcılarımızı değişime ve yeniliğe ortak ediyoruz.” şeklinde konuştu.

RAKAMLARLA KRONE

Krone, 2017’de toplam 1.991 adet treyler satışı gerçekleştirdi.

Krone, pazar payını yüzde 15’den yüzde 19’a yükseltti.

Krone, Türkiye toplam frigorifik treyler satışında birinci olarak, bu gruptaki pazar payını yüzde 39’a yükseltti.

Krone’nin tenteli ürün grubundaki toplam pazar payı yüzde 16 olarak gerçekleşti.

Krone, 2017 yılında 23 farklı ülkeye tam 1.095 adet treyler ihraç etti. Bu ülkeler şunlar: Kazakistan, İtalya, Macaristan, Bulgaristan, Romanya, İsveç, Rusya, Belçika, Almanya, Fas, Mısır,

Tanzanya, İsrail, Irak, Azerbaycan, Makedonya, Yunanistan, Slovenya, Fransa, Suudi Arabistan, Cezayir, Özbekistan, Hollanda

Krone’nin 4 tanesi İstanbul'da olmak üzere yurt genelinde 33 adet yetkili servis noktası bulunuyor. Avrupa genelindeki yetkili servis adedi 1.300’ün üzerinde.

Krone Grubu, Almanya ve Tire fabrikaları dahil, 2016 Temmuz-2017 Temmuz ayları arasında toplam 51.507 adetlik treyler satışı gerçekleştirdi.

Krone Grubu, 2016-2017 mali yılında ticari araçlarda toplam 1,9 milyar Euro’luk bir ciro elde etti.





