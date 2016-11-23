Krone, Logitrans’da müşterileriyle buluştu

Türkiye’de yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Almanya’nın lider treyler üreticilerinden Krone, Uluslararası Transport Lojistik Fuarı Logitrans 2016’da müşterileriyle buluştu. Krone, İstanbul Fuar Merkezi’nde 16-18 Kasım arasında gerçekleştirilen fuarda, en çok tercih edilen modellerinden Mega Liner Huckepack’i sergiledi. Intermodal taşımacılıkta en ideal çözümlerden olan Mega Liner HP, fuar ziyaretçileri tarafından da ilgi gördü.

Rıza Akgün, yeni yatırımla ilgili bilgi verdi

Logitrans 2016’ya katılan Almanya Ulaştırma Bakanlığı Politika İlkeleri Genel Müdürü Dr. Gerhard Schulz, Krone standını ziyaret ederek Mega Liner modelini inceleme fırsatını buldu. Krone Türkiye CEO’su Rıza Akgün’le de sohbet eden Schulz, Akgün’den Krone’nin Türkiye faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı. Rıza Akgün, Schulz’a Krone’nin Türkiye’ye yapacağı yeni yatırımlardan da bahsetti. Krone Türkiye, 2017 Mayıs ayında İzmir Tire’de 10 bin adet kapasiteli bir şasi fabrikası açacak.

Türkiye’de halen İzmir Tire’de 10 bin adet kapasiteli treyler üretim fabrikası işleten Krone, geçtiğimiz yıl da, Gebze’de satış, satış sonrası, ikinci el ve yedek parça servisini hayata geçirmişti.

Mega Liner Huckepack

İç sürüş yüksekliği 2.850 mm ile 3.000 mm. arasında olan Mega HP’de; 385/55/22,5” ebatlı lastik kullanılıyor. Mega Liner HP; karayolu, Ro-Ro ve tren kombine taşımacılığına uygun donanımlar ve şasi yapısı ile üretiliyor. Çatının, yan perdelerin birbirinden bağımsız hareket edebildiği üst yapı sistemini kullanıcılarına standart olarak sunan Mega Liner Huckepack, çift seyahat yüksekliklerinde de Code XL sertifikasına sahip.