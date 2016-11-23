banner181

banner100


BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaGÜNCEL

Krone, Logitrans’da müşterileriyle buluştu

23 Kasım 2016 Çarşamba 13:26
Bu haber 739 kez okundu

Avrupa’nın lider treyler üreticilerinden Krone, Uluslararası Lojistik Fuarı Logitrans 2016’da en çok ilgi gören modellerinden Mega Liner Huckepack’i sergiledi. Krone Türkiye CEO’su Rıza Akgün, Krone standını ziyaret eden Almanya Ulaştırma Bakanlığı’ndan Dr. Gerhard Schulz’a Krone’nin Türkiye yatırımlarıyla ilgili bilgi verdi.

Krone, Logitrans'da müşterileriyle buluştu
Türkiye’de yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Almanya’nın lider treyler üreticilerinden Krone, Uluslararası Transport Lojistik Fuarı Logitrans 2016’da müşterileriyle buluştu. Krone, İstanbul Fuar Merkezi’nde 16-18 Kasım arasında gerçekleştirilen fuarda, en çok tercih edilen modellerinden Mega Liner Huckepack’i sergiledi. Intermodal taşımacılıkta en ideal çözümlerden olan Mega Liner HP, fuar ziyaretçileri tarafından da ilgi gördü.

Rıza Akgün, yeni yatırımla ilgili bilgi verdi

Logitrans 2016’ya katılan Almanya Ulaştırma Bakanlığı Politika İlkeleri Genel Müdürü Dr. Gerhard Schulz, Krone standını ziyaret ederek Mega Liner modelini inceleme fırsatını buldu. Krone Türkiye CEO’su Rıza Akgün’le de sohbet eden Schulz, Akgün’den Krone’nin Türkiye faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı. Rıza Akgün, Schulz’a Krone’nin Türkiye’ye yapacağı yeni yatırımlardan da bahsetti. Krone Türkiye, 2017 Mayıs ayında İzmir Tire’de 10 bin adet kapasiteli bir şasi fabrikası açacak.

Türkiye’de halen İzmir Tire’de 10 bin adet kapasiteli treyler üretim fabrikası işleten Krone, geçtiğimiz yıl da, Gebze’de satış, satış sonrası, ikinci el ve yedek parça servisini hayata geçirmişti.

Mega Liner Huckepack

İç sürüş yüksekliği 2.850 mm ile 3.000 mm. arasında olan Mega HP’de; 385/55/22,5” ebatlı lastik kullanılıyor. Mega Liner HP; karayolu, Ro-Ro ve tren kombine taşımacılığına uygun donanımlar ve şasi yapısı ile üretiliyor. Çatının, yan perdelerin birbirinden bağımsız hareket edebildiği üst yapı sistemini kullanıcılarına standart olarak sunan Mega Liner Huckepack, çift seyahat yüksekliklerinde de Code XL sertifikasına sahip.
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2016 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.