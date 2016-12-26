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Krone fabrikası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırladı

26 Aralık 2016 Pazartesi 14:51
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği İzmir, Tire’de Krone’nin fabrikasında ağırlandı.

Krone fabrikası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırladı
Çeşitli açılışlara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere Tire Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programının harekât merkezi olarak Tire'de bulunan Krone fabrikasını seçti. Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve milletvekilleri ile birlikte Krone fabrikasına helikopter ile inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, programının tamamlanmasının ardından, yine Krone fabrikasından helikopterle hareket ederek Tire’den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Krone Türkiye CEO'su Rıza Akgün ve fabrika çalışanları tarafından karşılandı. Erdoğan, Rıza Akgün’e gösterdikleri konukseverlik için teşekkürlerini iletti.
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