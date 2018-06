Kristal Elma ReLiga’da şampiyon Publicis One oldu

Kristal Elma’nın 30. yıl kutlamaları festivalin dışına taşarak başladı. Reklam dünyasının en profesyonel futbol organizasyonu olan ve Kristal Elma’nın sponsor olduğu Kristal Elma ReLiga’da zorlu bir sezon daha sona erdi. Kristal Elma ReLiga’da 7 Haziran 2018 tarihinde yapılan final maçını kazanan Publicis One, bu sezonun şampiyonu oldu. Türkiye'deki en büyük reklam ajansları ve yapım şirketlerini bir araya getiren prestij ligi Kristal Elma ReLiga’da, Türkiye’nin en önemli kreatif, medya, dijital ve prodüksiyon ajanslarının çalışanları tarafından oluşturulan takımlar, bu yıl da kıyasıya mücadele etti. Seyrantepe 700. Yıl Parkı Halı Sahası’nda gerçekleştirilen final maçında görsel şovlar yer aldı. Publicis One’a, şampiyonluk kupası Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nil Bağcıoğlu tarafından verildi.

Yaratıcılığı her platformda destekliyor

Yaratıcılığı ve yaratıcıları her platformda destekleme hedefini sahalara taşıyan Kristal Elma, bütün bir sezon boyunca sesini Ömer Ahunbay’ın hazırladığı jingle ile Seyrantepe 700. Yıl Parkı Halı Sahası’nda duyurdu. ReLiga’ya her yıl birçok ajans ve yapım şirketi katılıyor. Çıkan takım sayılarına göre fikstür belirleniyor, gruplar oluşturuluyor ve takımlar eşleştiriliyor. Ajans çalışanları her maçta ajanslarını ve çalışma arkadaşlarını büyük bir coşkuyla destekliyor.