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Kredi Kartlarında Taksit Sayısı 12 Aya Çıkarıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), tablet hariç bilgisayar ve taşımacılıkla ilgili alanlarda harcamaların kredi kartına taksit sayısının 6 aydan 12 aya çıkarıldığını duyurdu.

Kredi Kartlarında Taksit Sayısı 12 Aya Çıkarıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), tablet hariç bilgisayar ve taşımacılıkla ilgili alanlarda harcamaların kredi kartına taksit sayısının 6 aydan 12 aya çıkarıldığını duyurdu.

26 Şubat 2019 Salı 11:24
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Kredi Kartlarında Taksit Sayısı 12 Aya Çıkarıldı

BDDK'dan yapılan açıklama şöyle: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 25/2/2019 tarihli ve 8261 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26'ncımaddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin;

- Tablet alımları hariç, bilgisayar alımlarında ve taşımacılık ile ilgili harcamalarda altı aydan on iki aya,

- Seyahat acenteleri ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda dokuz aydan on iki aya,

- Kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının ise dokuz aydan on iki aya çıkarılmasına karar verilmiştir.

Son Güncelleme: 26.02.2019 12:31
Anahtar Kelimeler:
BDDK
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