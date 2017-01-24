Korozo ile Actera Group ortaklık anlaşması imzaladı

Türkiye’nin en büyük yatırım danışmanlığı ve varlık yönetim şirketi ÜNLÜ & Co’nun Korozo Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş. (“Korozo”) hissedarlarının finansal danışmanı olarak bir süredir yürüttüğü görüşmeler Korozo ’nun Actera Group ortaklık süreci hisse devir ve ortaklık anlaşmalarının imzalanması ile sonuçlanmış oldu.

Ortaklık ve yürütülen süreç ile ilgili bilgi veren ÜNLÜ & Co Kurumsal Finansman Yönetici Direktörü İbrahim Romano, “Türkiye’nin son dönemdeki en önemli işlemlerinden birini başarıyla sonuçlandırmış bulunuyoruz. Türkiye’nin en büyük esnek ambalaj üreticisi ve en büyük ihracat şirketleri arasında yer alan Korozo, yaklaşık Euro 250 milyon cirosu ile, Avrupa'nın en büyük 10 esnek ambalaj üreticisinden biri olmayı hedefliyor. Actera ve Korozo kurucularının hedefi şirketi gerek organik gerek inorganik bir şekilde büyüterek Avrupa coğrafyasında yaklaşık %3 pazar payına ulaştı. Korozo yeni yatırımları ve hızla artan ihracatı ile ülkemize ciddi bir döviz girişi ve istihdam sağlamış olacak. İşlem, Rekabet Kurumu onayının alınması ile tamamlanacaktır” dedi.

Korozo ortaklığı ÜNLÜ & Co’nun son bir yıl içinde gerçekleştirdiği 5inci işlemi oldu. ÜNLÜ & Co’nun bu dönemde sonuçlandırdığı işlemler arasında; Asset Medikal Tasarım A.Ş’nin Pera Capital ile ortak olması, kimyasal depolama tesisi Solventaş’ın hisselerinin Yıldırım Holding iştiraki Yılport Holding A.Ş’ye devredilmesi, Yıldız Holding’in içecek şirketleri Della Gıda, Bahar Su ve İlk Mevsim Mevye Suları’nın 335 milyon TL karşılığında Japon içecek şirketi DyDo DRINCO’a satılması, Malezya’nın en büyük elektrik tedarikçi şirketi Tenaga Nasional Berhad’ın (“TNB”), Türk enerji şirketi GAMA Enerji A.Ş.’nin yüzde 30 hissesini 255 milyon dolara satın alınması işlemlerinde finansal danışman olarak görev yaptı.

Pay Piyasaları tarafında ise ÜNLÜ & Co, Anadolu Cam’a ait Soda Sanayii'deki 100 milyon dolarlık, Sabancı Holding’e ait 75 milyon dolarlık ve ardından PETKİM'in 50 milyon dolar değerinde hisse satış işlemlerine aracılık etti.

Korozo Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş.: 1973 yılında plastik ambalaj sektöründeki faaliyetlerine başladı. Yapılan yatırımlarla, ambalaj sektörünün gelişmesine katkıda bulundu ve Türkiye'de birçok konuda ilkleri gerçekleştirdi. 90'lı yıllarda çok hızlı büyüme kaydetti, esnek ambalaj konusunda çığır açtı. Korozo, ürün yelpazesinin çeşitliliği açısından, Türkiye'deki sektör liderliğinin yanı sıra, dünyadaki sayılı ambalaj üreticileri arasında yer alıyor. Yıllık 98.000 tonun üzerinde ambalaj üretimiyle, Ortadoğu ve Avrupa'nın en büyük tesislerinden birine sahiptir. İngiltere Almanya, Fransa ve Türkiye'deki bölge ofisleri de dahil olmak üzere toplam 1.700 personeli bulunuyor. Türkiye'nin en büyük esnek ambalaj üreticisi ve sektör lideri olan Korozo, 70'i aşkın ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla bir dünya markasıdır.

Actera Group: Actera, danışmanlığını yaptığı fonların 1,6 milyar ABD dolarını aşan sermaye bazı ile Türkiye’deki yatırımlara odaklanmış en büyük özel girişim sermayesi şirketidir. Türk şirketlerinin yurt içi ve dışındaki büyümelerine destek olan Actera Group’un danışmanlığını yaptığı fonların yatırımcıları, Kuzey Amerika, Avrupa, Uzakdoğu ve Ortadoğu merkezli emeklilik fonları, kalkınma bankaları ve devlet yatırım kurumları da dahil olmak üzere, dünyanın önde gelen büyük uluslararası kurumsal yatırımcılarıdır.