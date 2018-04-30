KÖRFEZ SERMAYESİNİN YATIRIM ÜSSÜ TÜRKİYE OLUYOR



Konut alıcıları, konut üreticileri ve yatırımcıyı buluşturan 12. Gayrimenkul Fuarı Hilton Convention Center’de kapılarını ziyaretçilere açtı.

Gayrimenkul yatırımında başta Körfez ülkeleri olmak üzere yabancı yatırımcıların talebini çeken Türkiye, 12. düzenlenen Gayrimenkul Fuarında kurduğu güçlü bağlantılar ve tanıtım faaliyetleriyle birlikte yabancı yatırımcılara ev sahipliği yapıyor.

Türk Gayrimenkul sektöründe markalı konut projeleriyle dikkat çeken birçok firma fuarda yer alırken Körfez ülkelerinden; Kuveyt, Katar, Bahreyn, Umman, Ürdün, Suudi Arabistan, Dubai, Azerbaycan, Fas, Mısır, İran ve Irak’dan gelen yatırımcılar da projelere büyük ilgi gösterdi.

Suudi – Türk İş Konseyi Başkanı Mazen Ibrahim Rajab, Cidde Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Ziad Bassam ve Y&D Real Estate Group Başkanı Younus Inayat’in öncülüğünde yabancı yatırımcılar fuarda yaptıkları yeni anlaşmaların yanı sıra Arap – Türk zirvesine de yerini aldı.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ; “ARAP YATIRIMCILARLA BİRLİKTE FIRSATLARLA DOLU BİR DÖNEME GİRİYORUZ”

Türkiye ve Arap ülkeleri arasındaki kuvvetli ilişkilerin yaşandığını dile getiren Türk İnşaat Sektörü Temsilcileri, 2017’de yüzde 8.9 büyüme ile ekonominin lokomotifi olduklarını, hükümetin hayata geçirdiği dev projelerin de yabancı yatırımcının iştahını kabarttığını dile getirdiler.

Sektör Temsilcileri ayrıca, Yabancılara satılan konutlara bakıldığında yüzde 20’den fazla bir artışın olduğu, düzenlenen 12. Gayrimenkul Fuarı ile birlikte başta Araplar olmak üzere fırsatlarla dolu bir döneme girildiğini kaydettiler.

Bu yıl 12.’si düzenlenen Gayrimenkul Fuarı ve Arap – Türk Zirvesi’ne eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Akzirve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Maasfeh, Avrupa Konutları, Beyaz İnşaat, Yeni Yapı ve Luxera Gayrimenkul gibi sektörün önde gelen firmalarının yöneticileri ve Körfez bölgesinden çok sayıda ziyaretçi yer aldı.

YOUNUS INAYAT; “KÖRFEZ BÖLGESİ YATIRIMCILARIN TÜRKİYE GAYRİMENKULLERİNE İLGİSİ BÜYÜK”

Türkiye’nin gayrimenkul yatırımında birçok yatırım aracına kıyasla avantajlı bir noktada bulunduğuna ve yatırımcıların öncelikli tercihleri arasında yer aldığını belirten Suudi Arabistan merkezli Y&D Group firmasının Başkanı Younus Inayat; “Türk müteahhitler yıllardır dünyanın birçok noktasında önemli projelerin yüklenicisi olarak faaliyet gösteriyor. Bununla birlikte sektörün Türkiye’deki gelişimi ve doğurduğu ekonomik büyümeyi de takip ediyoruz. Özellikle Körfez bölgesinden yatırımcıların Türkiye gayrimenkullerine ilgisi çok ciddi. Kanal İstanbul ve 3. Havalimanı gibi büyük ölçekli devlet yatırımlarının Türkiye’nin algısına çok büyük katkısı var. Bizler bu gibi projelerle Türkiye’nin potansiyelini daha net görebiliyoruz. Tüm bunlara ek olarak markalı konut kavramı ve bu projeler nezdinde özel sektörün yürüttüğü tanıtım faaliyetleri de bizler için çok önemli. Türkiye gayrimenkulleri adına söylenebilecek bir şey varsa o da; daima istikrarlı bir değer artış grafiğine sahip olmasıdır. Bu da Türkiye gayrimenkullerine olan ilgiyi canlı tutuyor. Bu noktada Türkiye’de yabancı yatırımcının talebini artırmaya yönelik geliştirilen son uygulamalar da önemli bir etki oluşturdu. 12.’si gerçekleştirilen Arap – Türk Zirvesi de Türk firmalarla karşılıklı ticari ilişkiler kurmamızda önemli bir etkinlik” dedi.

