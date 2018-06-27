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Körfez pistinde festival havası

Körfez pistinde festival havası

27 Haziran 2018 Çarşamba 10:58
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Körfez pistinde festival havası

Türkiye Pist Şampiyonası’nda heyecan 30 Haziran-01 Temmuz tarihlerinde Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından SPOR TOTO katkılarıyla TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde düzenlenecek olan 2. yarış ile devam ediyor.

1 Temmuz Pazar günü Saat 11:00'den itibaren Apex Masters pilotlarının drift gösterileri, historic rally showları, muhteşem super sport otomobiller, padok alanında standlar ile gün boyu müzik ve eğlence otomobilseverler tarafından ücretsiz olarak takip edilebilecek…

Türkiye Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları, maxi ve super olmak üzere 2 ayrı kategoride 1950 metre uzunluğundaki pistte 20’şer turluk 2 yarış olarak koşulacak. Saat 14:00’de 1.yarış, Saat 15:30’da da 2.yarışın stat alacağı organizasyon 16:30’daki ödül töreniyle tamamlanacak.

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