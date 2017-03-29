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Köpeğine çarpan kamyon şoförünü silahla yaraladı

29 Mart 2017 Çarşamba 16:57
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- Torbalı ilçesinde bir kamyon şoförü, aracıyla çarparak ölümüne yol açtığı köpeğin sahibi tarafından silahla yaralandı

Köpeğine çarpan kamyon şoförünü silahla yaraladı
İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde kamyonuyla çarptığı köpeğin ölümüne yol açan şoför, köpek sahibi tarafından silahla vurularak yaralandı.

Uyuzdere mevkisindeki taş ocaklarına giden Bülent K'nin (37) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen kamyon, tesislere yakın bir yerde çarptığı köpeğin ölümüne sebep oldu.

Kamyon şoförünün peşine düşen köpeğin sahibi Serkan A. (41), kamyonu durdurmak istedi. Taş ocaklarının bulunduğu alandaki mıcır tesisleri girişinde duran kamyon şoförüyle tartışan Serkan A, kamyon şoförü Bülent K'yi silahla yaraladı.

Sağ bacağından yaralandığı öğrenilen kamyon şoförü Bülen K'nin Torbalı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Gözaltına alınan Serkan A'nın tartışma sırasında silahın yanlışlıkla ateşlendiğini ileri sürdüğü öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan A, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Anadolu Haber Ajansı
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