Konya'da tramvay durağındaki bıçaklı kavga

KONYA (AA) - Konya'da, tramvay durağında 2 kişinin bıçakla yaralanması olayıyla ilgili aranan Suriye uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki tramvay durağında, Oğuz Kaya (21) ve Furkan O'nun (16) bıçakla yaralanması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, Suriye uyruklu şüphelilerin tramvayla kaçtığını belirledi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, M.K. (16) ve M.A'yı (15) Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde yakaladı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki tramvay durağında, 19 Şubat'ta, Oğuz Kaya ve Furkan O. tramvaya kart okutmadan binmek isteyen Suriye uyruklu 2 kişiyi uyarmış, çıkan kavgada Kaya karnından, Furkan O. ise sırtından bıçakla yaralanmıştı.

Anadolu Haber Ajansı