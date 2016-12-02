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Konya'da 2 tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

02 Aralık 2016 Cuma 13:26
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Konya'nın Ilgın ilçesinde, 2 tırın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Konya'da 2 tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
KONYA (AA) - Ali Özdağ (62) idaresindeki 03 BK 852 plakalı tır, Kapaklı Mahallesi'nde karşı yönden gelen Murat Yiğit'in (43) kullandığı 31 F 3191 plakalı tırla çarpıştı. Kazada tır sürücülerinden Yiğit, olay yerinde yaşamını yitirdi. Abdulmecit (47) ve Ramazan Yiğit (53) ile tır şoförü Özdağ yaralandı. Yaralılar, Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yiğit'in cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, çalışmaların ardından kontrollü trafiğe açıldı. Öte yandan, kazaya karışan araçlara çarpmamak için sürücülerinin ani manevra yaptığı 2 tırın da devrildiği öğrenildi.





Anadolu Haber Ajansı
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