"KONUT YATIRIMLARI AĞIRLIK KAZANMAYA BAŞLADI"

15 Temmuz sonrası alınan konut seferberliği kararına nasıl yaklaştınız? Bu kampanyayla birlikte sizlerin iş hacminde sayısal olarak (konut satış adedi ve ciro) nasıl bir değişim yaşandı?

Şirketimizin bu seferberliğe kayıtsız kalması elbette düşünülemez, zira bizde “Kredi faizlerini şimdiye kadarki en düşük düzeye, yüzde 0,70’lere çektik. Başlattığımız kampanyada, söz konusu seferberliğe ilave olarak %25’lik peşinatı teslime öteledik ve 0,70 faiz oranı ile 120 ay vadeli konut kredisi kullandırmaya başladık. Özellikle peşinatın teslim tarihine ötelenmesi tüketiciler tarafından çok olumlu karşılandı.



Devletin konut almak isteyenlere yönelik destek olacağı açıklaması ve bankaların hayata geçirdiği konut hesabı sektör için açılım yaratır mı?

Uygun maliyetli arsa stokları yaratılabilir ise özellikle dar gelirli vatandaşlarımız için güzel bir gelişme olacak, dolayısı ile sektörün ayrı bir dinamiğe daha sahip olmasını sağlayacaktır. Ancak en başta da belirttiğim üzere uygun maliyetli arsa bu konuda önem arz etmekte.

Topkapı, Alibeyköy ve Üsküdar Mehmet Akif Ersoy bölgelerinde kentsel dönüşüm çalışmaları planlarınız var. Bugün itibariyle yapılan çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Kentsel dönüşüm konusuna Yüksekdağ Gayrimenkul nasıl bakıyor, nasıl bir duruş sergiliyor? (ek yapabilir miyiz?)

Kentsel dönüşüm bugüne kadar çoğunlukla lüks semtlerde realize olmuştur. Parsel bazında dönüşüm olmaktadır. Bu da kentsel dönüşümün sınırlı kalmasına neden olmaktadır. Alt ve orta gelir grubunda esas riskli olan binalara uygulama yapılamamıştır. 2016 yılı sonuna kadar devlet tarafından ada bazında dönüşümün zorunlu kılınacağı bir sistemin oluşturulmasının şehir planlaması açısından ve gerçek anlamda dönüşümün yapılabilmesi açısından en önemli husus olduğunu düşünüyoruz.

Sizlerin geleceğin gayrimenkul sektöründeki öngörüleriniz, nasıl bir yaklaşım içinde olacağınızı gösteriyor? Bu, orta ve uzun vadedeki yatırımlarınızı nasıl şekillendirir?

Türkiye ekonomisinde en önemli yeri tutan inşaat sektörü, her ne kadar son bir buçuk yıllık dönemde hızını kaybetmiş gibi görünse de hala ülkemizin lokomotif sektörü konumundadır. Mutlaka ki hiçbir sektör sürekli yükseliş trendin de devam edemez. İçinde bulunduğumuz şu günlerde olduğu gibi, zaman zaman durağan geçen dönemler de olacaktır. Önemli olan bu dönemlerde sağduyuyla hareket edip gerekli önlemleri almaktır. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde inşaat sektörünün durması veya gerilemesi söz konusu olamayacaktır. Biz de Yüksekdağ Gayrimenkul olarak bu inancımızdan hareketle yatırımlarımızda hız kesmeyerek devam edeceğiz. Ülkemizin gelişmişliğini artıracak en önemli alanlardan olan inşaat sanayiinin gelişimine firma olarak katkıda bulunmaktan ve Türkiye’yi hep birlikte inşa etmekten mutluluk duyuyoruz ve duyacağız.



Sizlerin gayrimenkul projesi üretiminde arz ve talep dengesi yaklaşımınız nasıl özetlenebilir? Bu üretimin oturduğu temel hedefleriniz konusunda neler söylenebilir? Bölge, lokasyon, hedef kitle, vs gibi etmenler mi belirleyici oluyor genelde?

Yüksekdağ Gayrimenkul iş bitirme anlamında genç bir şirket ancak iş dünyasındaki varlığı ve tecrübesi uzun yıllara dayanıyor. Emin adımlarla ve güvenle ilerlemek, itibar ve tüketici nezdinde sağladığımız güvenden ödün vermemek, hatta bu prensipleri her şeyin üstünde tutmak şirket politikamız oldu. Bu sebeple konumu, hedef kitlesi ne olursa olsun, ayakları yere basan projeleri, ayakları yere basan fiyatlar ve yüksek kalite ile sunmak, topluma faydalı olmayı temel görevimiz olarak görüyoruz. Şişirilmiş fiyatların uzun vadede sektöre ve ekonomiye zarar vereceğini düşünüyoruz; zaten dünyada da bunun sonuçlarını mortgage krizleri olarak yaşadık.



Güncel olarak hangi projeler üzerinde duruyorsunuz. Projelerinizde ayrışma, farklılaşma ve hizmeti daha ileriye götürme adına nasıl bir yol izliyorsunuz?

Bunu güncel projemiz, Esenyurt’ta inşa ettiğimiz Evim Yüksekdağ ile örnekleyebiliriz. Evim Yüksekdağ hem dış hem iç mimarisiyle, hiçbir ölü alana yer vermeden tasarlanan kullanışlı daire planlarıyla, her dairede bulunan kullanışlı balkonlarıyla, kullanılan malzemelerin kalitesiyle ve ailelerin ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü imkânı sunmasıyla bölgenin en farklı ve elit projelerinden biri. “Güçlü Ekonomi, Güçlü Türkiye” döneminde sorumluluğumuzu yerine yetirmek ve tüketicinin alım gücüne destek olmak için kredi faizlerimizi, Halkbank garantörlüğünde 0,70'lere kadar indirdik.

‘’Bir Aile Projesi’’ sloganıyla lanse ettiğimiz Evim Yüksekdağ’ı, Esenyurt’un en kıymetli bölgesinde, mülkiyeti kendimize ait olan 11 bin m2 lik bir alanda inşa etmekteyiz. Detaylı analizler sonucu bölgenin ihtiyaçlarını saptayıp buna göre projemizin temelini oluşturduk. Yaşam alanı itibariyle her yere yakın olmak isteyen ve aile yaşantısına önem veren fakat bütçesine uygun proje bulmakta zorluk çeken aileleri hedefleyerek projemizde 1+1 dairelere yer vermedik. Projemizi tamamı balkonlu olan 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşturduk. Toplam inşaat alanı 72.000 m2 olan projemizde 363 adet daire bulunuyor. Projenin %70 ini oluşturan ve yaklaşık 7500 m2 si yeşil alana ayrılmış olan projemizde 1 adet kapalı havuz ve bay-bayanlar için ayrı olarak planlanan sauna, hamam, fitness, buhar odası alanlarımız mevcut. Projemiz iç mimarisi ve kullanılan malzemeler açısından bölgenin çok üzerinde bir tasarıma ve kaliteye sahip. Bu bizi bölgedeki tüm projelerden farklı kılan ve bir adım öne geçmemizi sağlayan en önemli unsur.

Evim Yüksekdağ’ın özel ve kamu eğitim kurumları, hastane, ibadethane ve alışveriş merkezlerine yaklaşık 500 metre yürüme mesafesi yakınlığında olması avantajıyla da öne çıkıyor.

Ayrıca, satışlarda KDV muafiyetinin tekrar sağlanmasının sektöre ivme kazandıracağına inanıyoruz.