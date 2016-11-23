"KONUT YATIRIMLARI AĞIRLIK KAZANMAYA BAŞLADI"

Sektörü ve piyasayı yakından takip ederek, sürekli kendimizi geliştirip, daha iyisini yapma hedefiyle yolumuza devam ediyor, yaptığımız inşaatlarda tüketicinin beklentisinin çok üstüne çıkarak mimari, konfor ve kaliteden ödün vermeden en üst düzeyde fayda/fiyat dengesini sağlıyoruz. Yaptığımız her projede çevresel ve bölgesel beklentilerin de üzerine çıkarak bütünsel ve özenli bir mimari ve konfor anlayışıyla çalışmak önceliğimiz. Bugün artık bilgi çağında teknolojinin de yardımıyla tüketici istediği an istediği projenin bilgilerine kolaylıkla ulaşabiliyor ve karşılaştırma yapabiliyor. Bu anlamda, kendi adımıza en büyük başarımız tüketici nezdinde sağladığımız üst düzey fayda/fiyat tatminidir.
Gayrimenkul sektöründe son yıllarda birçok proje üretiliyor. Bu kadar çok üretim içinde ortaya çıkan çalışmaları nasıl değerlendirirsiniz?
Konut, ofis, AVM, hastane, eğitim yapıları gibi farklı segmentler üzerinden ele alırsanız, gayrimenkul pazarına ilişkin öngörüleriniz neler? Fırsatlar ve tehditler açısından değerlendirir misiniz sektörü?
Gerek konut gerek diğer sosyal üniteler açısından halen bir ihtiyaç ve açığın olduğu tartışılmaz bir gerçek. Söz konusu ihtiyaç ve açığın olması elbetteki doğal olarak fırsat anlamına geliyor. Bu SWOT analizinde tehdit ise konut ve diğer arzların doğru zamanda, doğru yerde ve gerçek ihtiyaçlara cevap verip vermediğinin sorgulanmaya başlaması ile ortaya çıkıyor. Zira, üretimi tamanlandığı halde umulan taleplerin alınamadığı Konut, A.V.M., Ofis v.b. projelerin de olduğu maalesef bir gerçek. Bu duruma düşmemenin yolu da doğru zamanda, doğru yerde ve gerçek ihtiyaçlara cevap verebilen projeler geliştirmekten geçiyor. Şirket olarak en temel üretim mantığımız bu prensibe dayanır.
Sektör 2016’nın ikinci yarısında nasıl bir performans gösterir?
Gayrimenkul sektörü Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinin başında gelmektedir. Gelişen, büyüyen Türkiye ekonomisinde gayrimenkul sektörü, üreten, istihdam sağlayan, vergi veren, dinamik reel bir sektördür. Geliştiricisi, inşa edeni, mimarlık, danışmanlık, yönetim gibi hizmet birimleri ve 200’ü aşkın alt sektörü ile gayrimenkul sektörü bugün, yaklaşık 2 milyon kişiyi istihdam eden bir büyüklüğe ulaşmıştır. Gayrimenkul sektörünün bu büyümesini ve ekonomiye katkısını önümüzdeki dönemlerde de devam ettirmesi dinamik ve güçlü bir Türkiye için vazgeçilmezlerdendir.
Emlak Konut'un ve GYODER'in başlattığı Gayrimenkulde Güçbirliği seferberliği, bankaların kredi faizlerini 1'in altına çekmeleri sektöre nasıl yansır/yansıyor?
Söz konusu seferberliğin sektöre olumlu yansımalarını gerek satış adetlerindeki gerek konut alımı yapmak isteyen vatandaşlarımızın satış ofisi ziyaretlerindeki artışından net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Zira doğal olmayan bir akış ile konut kredisi faiz oranlarının düşürülmesi, yatırımcı ve konut alımını erteleyen tüketiciler için tarihi bir fırsat olduğu tartışılmaz bir gerçek. Konut kredisinde düşüş bekleyerek yatırım veya oturum için alımlarını erteleyen vatandaşlarımızın hem arsa hem inşaat maliyetlerindeki sürekli artıştan dolayı gözden kaçırdıkları bir zaman maliyeti var. Bu tarihi seferberlik tüm vatandaşlarımız için söz konusu zaman maliyetini ortadan kaldırıyor.
Devletin konut almak isteyenlere yönelik destek olacağı açıklaması ve bankaların hayata geçirdiği konut hesabı sektör için açılım yaratır mı?
Uygun maliyetli arsa stokları yaratılabilir ise özellikle dar gelirli vatandaşlarımız için güzel bir gelişme olacak, dolayısı ile sektörün ayrı bir dinamiğe daha sahip olmasını sağlayacaktır. Ancak en başta da belirttiğim üzere uygun maliyetli arsa bu konuda önem arz etmekte.
Türkiye ekonomisinde en önemli yeri tutan inşaat sektörü, her ne kadar son bir buçuk yıllık dönemde hızını kaybetmiş gibi görünse de hala ülkemizin lokomotif sektörü konumundadır. Mutlaka ki hiçbir sektör sürekli yükseliş trendin de devam edemez. İçinde bulunduğumuz şu günlerde olduğu gibi, zaman zaman durağan geçen dönemler de olacaktır. Önemli olan bu dönemlerde sağduyuyla hareket edip gerekli önlemleri almaktır. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde inşaat sektörünün durması veya gerilemesi söz konusu olamayacaktır. Biz de Yüksekdağ Gayrimenkul olarak bu inancımızdan hareketle yatırımlarımızda hız kesmeyerek devam edeceğiz. Ülkemizin gelişmişliğini artıracak en önemli alanlardan olan inşaat sanayiinin gelişimine firma olarak katkıda bulunmaktan ve Türkiye’yi hep birlikte inşa etmekten mutluluk duyuyoruz ve duyacağız.
Sizlerin gayrimenkul projesi üretiminde arz ve talep dengesi yaklaşımınız nasıl özetlenebilir? Bu üretimin oturduğu temel hedefleriniz konusunda neler söylenebilir? Bölge, lokasyon, hedef kitle, vs gibi etmenler mi belirleyici oluyor genelde?
Yüksekdağ Gayrimenkul iş bitirme anlamında genç bir şirket ancak iş dünyasındaki varlığı ve tecrübesi uzun yıllara dayanıyor. Emin adımlarla ve güvenle ilerlemek, itibar ve tüketici nezdinde sağladığımız güvenden ödün vermemek, hatta bu prensipleri her şeyin üstünde tutmak şirket politikamız oldu. Bu sebeple konumu, hedef kitlesi ne olursa olsun, ayakları yere basan projeleri, ayakları yere basan fiyatlar ve yüksek kalite ile sunmak, topluma faydalı olmayı temel görevimiz olarak görüyoruz. Şişirilmiş fiyatların uzun vadede sektöre ve ekonomiye zarar vereceğini düşünüyoruz; zaten dünyada da bunun sonuçlarını mortgage krizleri olarak yaşadık.
Güncel olarak hangi projeler üzerinde duruyorsunuz. Projelerinizde ayrışma, farklılaşma ve hizmeti daha ileriye götürme adına nasıl bir yol izliyorsunuz?
Bunu güncel projemiz, Esenyurt’ta inşa ettiğimiz Evim Yüksekdağ ile örnekleyebiliriz. Evim Yüksekdağ hem dış hem iç mimarisiyle, hiçbir ölü alana yer vermeden tasarlanan kullanışlı daire planlarıyla, her dairede bulunan kullanışlı balkonlarıyla, kullanılan malzemelerin kalitesiyle ve ailelerin ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü imkânı sunmasıyla bölgenin en farklı ve elit projelerinden biri. “Güçlü Ekonomi, Güçlü Türkiye” döneminde sorumluluğumuzu yerine yetirmek ve tüketicinin alım gücüne destek olmak için kredi faizlerimizi, Halkbank garantörlüğünde 0,70'lere kadar indirdik.
Yorum Gönder