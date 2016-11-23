"KONUT YATIRIMLARI AĞIRLIK KAZANMAYA BAŞLADI"

Malum, 2015 yılı seçimlerle dolu bir yıldı, yılın ilk altı aylık dönemi verimliydi. Ancak 7 Haziran seçimleri sonrası hem iç siyaset hem Ortadoğu’da ve ülkemizin güneyinde yaşanan olumsuz gelişmelerden ötürü, iç piyasanın durağanlaşması ve buna ek olarak yabancı alıcıların da geri çekilmesi dolayısı ile sektör eski hızını kaybetmeye başladı. Bu şekilde girdiğimiz 2016 yılında ise yine ilk altı aylık periyodda ülkemizde yaşanan terör olayları nedeniyle beklentilerin karşılanamadığı bir dönem oldu. Bu kadar olumsuzluğa ve yaşanan hain darbe girişimine rağmen ekonomimiz dimdik ayakta kaldıysa bundan sonrasının eskisinden çok daha iyi olacağına inanıyoruz. Gayrimenkul, her zamanki gibi yatırımları piyasa dalgalarına karşı koyan en sağlam liman, en güvenli liman olduğunu gösterecektir.

2016 yılının Eylül ayı sonu itibarı ile başta inşaat sektörü olmak üzere bütün sektörlerde hareketlenmenin başlayacağını düşünüyoruz. Sektör açısından dönemsel tedbirler mutlaka ki çok önemli ancak uzun vade de bu gibi tedbirlere gerek kalmayacak kalıcı ve sağlam zemini oluşturmanın, bunu oluşturmak için uzun vadeli planlamalar yapılmasının sektör ve ülke açısından çok daha yararlı olacağını düşünüyoruz. Sektörün gelişimi için öncelikle tüm şehirlerde tek bir elden hazırlanan imar planlarının oluşturulması gerektiğine inanıyoruz. Mevcut durumda aynı mahallede bile farklı imar haklarının uygulandığı yerler görüyoruz bu adaletsizliğin mutlaka bitirilmesi gerek.

Sonuç olarak sahip olduğumuz büyük potansiyeli en doğru şekilde değerlendirmek ve küresel rekabet koşullarında güçlü bir pozisyona sahip olacak stratejileri geliştirmek zorunda olduğumuz kanaatindeyiz.