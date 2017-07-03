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“Konut satışları önümüzdeki yıllarda tavan yapabilir”

03 Temmuz 2017 Pazartesi 15:28
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Gayrimenkul Uzmanı Köksal Ünal: “Ekonomide çok büyük dalgalanmalar olmazsa, normal şartlar altında önümüzdeki yıllarda konut satışında tavan yapmamız mümkün”

'Konut satışları önümüzdeki yıllarda tavan yapabilir”
Gayrimenkul Uzmanı Köksal Ünal, başta kur ve dış gelişmeler olmak üzere ekonomide çok büyük ve beklenmedik büyük olumsuzluklar olmaması durumunda konut sektörünün önümüzdeki yıllarda tavan yapabileceğini bildirdi.

Köksal Ünal, gayrimenkul sektörünün yılbaşından bu yana gösterdiği performansı değerlendirirken, konut satışlarında yılın ilk beş ayında kaydedilen yüzde 6’nın üzerindeki artışın, sektörün motivasyonu açısından önemli olduğunu vurguladı. Ünal “Bölgesinde doğru fiyatla ürünü pazarlayan firmaların elinde daire kalmaz. Dediğim gibi hadiselere bir bütün olarak baktığımızda eğer dolar ve Euro’da çok farklı bir durum oluşmazsa, yurtdışından gelen bir mali sıkıntıyla karşılaşmazsak, normal şartlar altında bizim önümüzdeki yıllarda konut satışında tavan yapmamız lazım” diye konuştu.

KDV reformu önemli

KDV reformunun içinden neler olacağının da sektör için büyük önem taşıdığını belirten Ünal, bir kerelik gayrimenkul kazanç değer artış affı getirilmesi, tapu harçlarının yüzde 2’ye indirilmesi ve KDV oranının düşürülmesinin piyasayı canlandıracağını belirtti.

Köksal Ünal, şu görüşleri dile getirdi:

“Mesela dairenin küçüklüğüne büyüklüğüne bakılmaksızın yüzde 18 yerine yüzde 8 vergi olsa, arsa satışlarında KDV’yi yüzde 1 ila 8 arasında kademeli yapsalar piyasada müthiş bir döngü olur. Fakat bu tek başına çözüm değil. Gayrimenkullerin değer artışı kazanç affının gelmesi lazım. İnsanların önce gayrimenkullerini tam değere ulaştırması gerekiyor. Bu arada tapu harçlarının geriye gelmesi lazım. Mesela tapu harcı konutta yüzde 3 fakat arsada indirmediler. Bu yapılsa insanlar gayrimenkullerinin değerini yükseltmek için tapu harcını ödeyecek zaten. Bir de bunun üstüne KDV de düzenli hale getirilirse büyük bir artış olur. İnsanların gayrimenkullerini tam bedelli yapmaları için bir sefere mahsus gayrimenkul kazanç değer artış affı getirilmesi, tapu harçlarının yüzde 2’ye indirilmesi ve gayrimenkullerin satışlarında da KDV’nin düşürülmesi piyasanın ivmelenmesini sağlar.”
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