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KONUT SATIŞLARI HIZ KESMEDİ

22 Ağustos 2017 Salı 13:55
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TÜİK tarafından son açıklanan verilere göre, 2017 yılı ilk yarısında Türkiye’de satılan konut sayısı %3,7 oranında artış ile 654 bine yükseldi. Konut satışlarında yaşanan artışlara istinaden açıklama yapan Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim Kurulu Başkanı M. Şefik Tüzün; “Türkiye dünya üzerinde depremden etkilenen ve etkilenecek olan ülkeler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Depremin yıkıcı etkilerinin acısını zamanında en derinden yaşadık. Bu yüzden konut satın alırken “kaliteli beton” kullanılan yapıları tercih etmek en öncelikli nitelik olmalıdır” diyerek önemli açıklamalarda bulundu.

KONUT SATIŞLARI HIZ KESMEDİ
Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan inşaat sektörü konut satışlarındaki artışlarla büyüme ivmesini bu yılda sürdürüyor. TÜİK tarafından son açıklanan verilere göre, Son açıklanan verilere göre, 2017 yılı ilk yarısında Türkiye’de satılan konut sayısı %3,7 oranında artış ile 654 bine yükselmiş, yine aynı dönemde İstanbul ilindeki konut satışları %2,5 azalarak 114 bin olmuştur.

 

Konut Alırken Deprem Gerçeğini Unutmamak Gerekiyor

Konut satışlarında artan rakamlar doğrultusunda alıcılar için önemli açıklamalarda bulunan Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim Kurulu Başkanı M. Şefik Tüzün,konut alımlarında konfor, lokasyon gibi özeliklerden daha önce depreme dayanaklı binalara odaklanılmasını önemle belirtti. Türkiye’nin önemli deprem bölgelerini bünyesinde bulundurduğunun altını çizen Tüzün, yapılan araştırmalara göre konut satın alan müşteriler, inşatta kullanılan beton konusunda bilinçli olmadığını belirterek: “Unutmamak gerekir ki, yapının temeli, tasarımı ve kullanılan malzemelerin sağlamlığı gibi etkenler de depremin gücüne karşı dayanıklılık açısından önem taşır.İnşaatlarda beton kalitesine çok önem gösterilmelidir. Yapı denetim yasasında belirtilen gerekliliklere firmalar uymak zorundadır. Ayrıca konut firmaları güçlü mühendislik hizmeti alan, kalite kontrol birimi en iyi şekilde yapılandırılmış,projeleri tercih etmeliler” dedi.

 
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