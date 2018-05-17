"KONUT ALACAKLAR ELLERİNİ ÇABUK TUTSUNLAR"

Gayrimenkul sektörünün beklediği ve ihtiyacı olan desteklerin hayata geçmeye başladığını söyleyen Kar Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Üçüncü, inşaat sektörünün ivme kazanması ve piyasaların hareketlenmesi için herkesin elini taşın altına koymasının sevindirici olduğunu söyledi.

Kamu tarafından atılan bir adımla başlayan ve peş peşe gelen desteklerin konut stoğunu eritmede büyük rol oynayacağını ifade eden Üçüncü, kendilerinin de kampanyalardan daha önce benzer bir uygulamayı hayata geçirdiklerini belirtti. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Üçüncü “KDV ve tapu harcı indiriminin ardından yüzde 1,25 – 1,35 bandında olan konut kredi faizinin 0.98’e kadar çekilmesi tam da beklenen bir hareket oldu. Tüm bu destek hamlelerinden sonra gayrimenkul sektörünün çatı örgütleri bir araya geldi ve kampanya kararı aldı. Dernek üyesi şirketler peşin ve kredili alımda yüzde 20 indirim yapılacağı açıklandı. 15 Haziran’a kadar geçerli olacak kampanyada toplumun orta kesiminin ev sahibi olma şansı artmış oldu” diye konuştu.

Şenol Üçüncü, İstanbul Pendik’te hayata geçirdikleri ‘Edonia Garden’ projesinde kampanya öncesinde yüzde 20 indirime gittiklerini hatırlattı. Üçüncü “Edonia Garden projemizden daire almak isteyenler için yüzde 20 indirim ve 0,98 faiz oranı bulunuyor. Şu anda daire sahibi olmanın tam zamanı, bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Yatırım ya da oturum amaçlı ev almak isteyenlere ellerini çabuk tutmalarını tavsiye ediyoruz” dedi. Şenol Üçüncü, bu tip desteklerin devam etmesini beklediklerini de sözlerine ekledi.

