Kone’den ödüllü iç kabin tasarımları; şimdi asansörler çok farklı…

İyi tasarlanmış bir asansör, ister konut ister ticari bina olsun, bulunduğu her yerde hayata konfor sağlıyor. KONE ise ödüllü tasarım ekibi tarafından yaratılan etkileyici iç kabin koleksiyonu ile şimdi bunun ötesine geçiyor. Göz alıcı iç mekan; geniş malzeme, renk, yüzey ve desen seçenekleri ile hem hayalleri özgür bırakıyor hem de her yolculuğa keyif katıyor. KONE’nin iç kabin koleksiyonu, aynı zamanda yıllar süren bir araştırmanın sonucu… Mimarlık, tasarım ve malzeme teknolojisindeki en yeni eğilimleri sürekli olarak inceleyen KONE tasarım ekibi, çok çeşitli zevklere seslenen ve farklı bina konseptlerine uyum sağlayan çeşitli temalar hazırladı. Bu şekilde oluşturulan koleksiyon hem beğeni hem de şimdiye kadar 7’si Red Dot Tasarım Ödülü, 2’si Honourable Mentions, 4’ü iF Ödülü, 6’sı Good Design Ödülü olmak üzere toplam 35 uluslararası ödül kazandı.

KONE'nin ödüllü tasarım uzmanları tarafından asansörler için oluşturulan iç kabin koleksiyonu fonksiyonellik ve estetik arasında kusursuz bir denge kuruyor. Koleksiyon, hem yeni binalardaki hem de eski binalardaki asansör modernizasyon projelerinde kullanılmak üzere 52 farklı iç kabin seçeneği, 100 farklı malzeme ve aksesuar alternatifi sunuyor. Dokulu, desenli ve 3D efektli duvar malzemelerinin yeni aydınlatma çözümleri ile kombinasyonu ise asansörlerde çarpıcı bir görsel efekt yaratıyor. Koleksiyon; dayanıklı, bakımı kolay, kaliteli malzemeler ve aksesuarlar ile zamana da meydan okuyor.

Basın Bülteni