Kone, üst üste 6. kez “dünyanın en yenilikçi şirketleri” listesinde…

“Dünyanın En Yenilikçi Şirketleri” listesi, yatırımcılar tarafından en büyük yenilikleri sunma ihtimaline sahip olduğu düşünülen şirketlerden oluşuyor. Forbes dergisinin sıralaması, listelenen şirketlerin toplam piyasa değeri ile mevcut ticari faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının net güncel değeri arasındaki farka karşılık gelen (Credit Suisse HOLT tarafından geliştirilen bir formül bazında) ve “Yenilik Değeri” adı verilen bir ölçeğe göre belirleniyor.

Yenilik, çok uzun yıllardır KONE’nin faaliyetlerinin tam merkezinde yer alıyor. Şirketin çığır açan yenilikleri arasında yüksek binalara yönelik asansör kaldırma teknolojisi olan KONE UltraRope ve binalarda daha sorunsuz ve akıllı bir şekilde hareket edilmesine imkan sağlayan “KONE Akıllı İnsan Erişimi Çözümleri” ailesi bulunuyor.

Kentleşme ve dijitalleşme, KONE’nin yenilik faaliyetleri için son derece önemli faktörler konumunda. KONE’nin Baş Teknoloji Yöneticisi Tomio Pihkala konu ile ilgili olarak şunları söylüyor: “Bu yılın başlarında, hızla değişen teknolojik ortamın gereklerini karşılamak ve yenilikleri hızlandırmak için yeni “Teknoloji ve İnovasyon” birimimizi hizmete soktuk. Piyasa dinamiklerinde ve teknolojilerde meydana gelen değişimler, aynı zamanda yeni büyüme alanlarını keşfetmemiz ve yeni ortaklıklar kurmamız gerektiği anlamına geliyor. IBM’in yanı sıra genç ve yenilikçi şirketlerle gerçekleştirdiğimiz iş birliklerini de buna örnek verebiliriz.”