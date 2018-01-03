Köln Merkez Camii'ne ziyaretçi akını

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) inşa ettiği, modern mimarisi ile dikkat çeken Köln Merkez Camii, ziyaretçi akınına uğruyor.



ZİYARETÇİLERE BİLGİ VERİLİYOR

Cami, Almanya ve diğer Avrupa'nın diğer ülkelerinden Müslümanlar, okul grupları ve Köln'e gelen turistler tarafından ziyaret ediliyor. Ziyaretçilere uzman ilahiyatçılar rehberliğinde cami hakkında bilgi veriliyor.



DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, caminin ibadete açıldığı 9 Haziran 2017'den beri 10 binden fazla kişi tarafından ziyaret edildiğini açıkladı.

Ziyaretçilerin memnun ayrıldığını aktaran Aşıkoğlu, "Gerek Müslüman, gerekse diğer dinlerden olsun camiyi ziyaret edenler en çok caminin iç süslemelerinden çok etkilendiklerini ifade ettiler" dedi.

