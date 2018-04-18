KOÇTAŞ’IN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNE ÖDÜL

Bilgi teknolojileri sektörünün saygın araştırma ve danışmanlık organizasyonlarından olan International Data Corporation (IDC) Türkiye tarafından 16 Nisan tarihinde Antalya’da düzenlenen IDC 2018 CIO Ödül Töreni kapsamında, dijital dönüşüm yolculuğunda gerçekleştirdiği projeler ile Koçtaş ‘Yılın En İyi Değişim Yönetimi’ ödülünün sahibi oldu.



Türkiye’nin önde gelen markalarının değerlendirildiği ödül organizasyonunda, Koçtaş’ın dijital dönüşüm projeleri ile elde ettiği bu başarının ödülü, Koçtaş Bilgi Teknolojileri Direktörü Uğur Serkan Taşkın’a takdim edildi.



Uğur Serkan Taşkın: “Günümüz koşullarında sürdürülebilir büyüme performansını yakalayabilmek için öncelikli hedef dijital dönüşüm olmalı.”

Koçtaş Bilgi Teknolojileri Direktörü Uğur Serkan Taşkın, IDC 2018 CIO Ödülleri kapsamında, ‘Yılın En İyi Değişim Yönetimi’ kategorisinde birincilik ödülü almaktan duydukları mutluluğu ifade etti. Taşkın, “Koçtaş olarak uzun yıllardır müşteri memnuniyetine, insan kaynağına, hizmet kalitesine ve iş modeline yatırım yaparak ev geliştirme sektöründe liderliğimizi koruyoruz.



Günümüz koşullarında sürdürülebilir büyüme performansını yakalayabilmek ve geliştirebilmek için öncelikli hedefin dijital dönüşüm olması gerektiğine inanıyoruz. Tüm dünyayı etkileyen bu dijital dönüşüm rüzgarını arkamıza alarak, dijitalleşmeyi odağımıza koyup tüm altyapı yatırımlarımızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. Hem büyük hem de küçük formattaki mağazalarımız ve dijital satış kanallarımız ile müşterilerimize çoklu kanaldan en iyi ve kaliteli hizmeti sunmak için hız kesmeden çalışıyoruz. Bu ödül, bizim çalışmalarımızı taçlandıran ve motivasyonumuzu artıran bir ödül. Müşteri odaklı iş modelimizle, Koç Topluluğu’nun yürüttüğü Dijital Dönüşüm programının perakende sektöründeki başarı örneği olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.