KoçSistem’den Yapay Zeka Maratonu!

Türkiye’nin lider bilişim şirketi KoçSistem, yeni nesil girişimcilik platformu TechSquare ile kurum içi çalışanlara ve start-up’lara özel bir “Yapay Zeka Maratonu” gerçekleştirdi. 1 ay boyunca KoçSistem içerisinde hayata geçen maratona şirket içi ve dışından toplam 12 takım katıldı. Finans, perakende, enerji ve otomotiv sektörlerinde maliyet optimizasyonu sağlayacak, verimliliği artıracak ve müşteri deneyimini iyileştirecek iş fikirleri sunan takımlar 1 ay boyunca mentorleri liderliğinde çalışarak çeşitli projeler geliştirdi. Temmuz ayında gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda, Gelişmiş Süreç Kontrol sistemlerini yapay zeka kullanarak iyileştiren “OPTIMAC” projesi birincilik ödülünü ve TechSquare Hızlandırma Programı’na katılmaya hak kazandı. Yarışmacılar, maraton süresince atölye çalışmalarından faydalanma fırsatı buldu.

Yapay Zeka Maratonu’na dair görüşlerini bildiren KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca; “KoçSistem olarak girişimciliğin güçlenmesi ve yaygınlaşması için çalışmalarımız devam ediyor. Girişimcilerin iş fikirlerini geliştirirken ihtiyaç duydukları teknolojiyi sunmak ve girişimciler arasında iletişim köprüsü kurmak günümüzde önemli bir konu haline geldi. Türkiye gibi büyüyen ekonomilerde motor görevini üstlenen girişimcilik, istihdam ve refah artışına ivme kazandırarak büyümeyi hızlandırmakta ve bu büyümeye sürdürülebilir bir katkı sağlamaktır. Biz de KoçSistem olarak başta inovasyon ve girişimcilik olmak üzere ülkemizin ekonomik refahını artıracak her oluşuma destek vermekteyiz. Bu nedenle geliştirdiğimiz TechSquare platformumuz ile teknoloji alanındaki tecrübelerimizi girişimcileri desteklemek amacıyla kullanmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda kurum içerisinde inovasyonu artırmak için de bu yetkinliğimizi çeşitli projelerle hayata geçireceğiz. Yapay Zeka Maratonu bizim için girişimcilik ve inovasyon kültürünün bir araya geldiği bir proje olarak büyük önem kazanmıştır” dedi.

KoçSistem, Techsquare platformu ile farklı sektörlerden girişimcilerin açık inovasyon kültürünü desteklerken kurum içi inovasyonu artırmayı hedefliyor.