Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 31°
parçalı az bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
96319
ALTIN
206.283
DOLAR
5.2906
STERLİN
6.8296
EURO
6.1363

KoçSistem’den Yapay Zeka Maratonu!

KoçSistem, yeni girişimcilik ve inovasyon platformu TechSquare ev sahipliğinde Yapay Zeka (Analitik) Maratonu’nu gerçekleştirdi. 1 ay süren maratonda birincilik ödülünü, Gelişmiş Süreç Kontrol sistemlerini yapay zeka kullanarak iyileştiren “OPTIMAC” projesi kazandı

KoçSistem’den Yapay Zeka Maratonu!

KoçSistem, yeni girişimcilik ve inovasyon platformu TechSquare ev sahipliğinde Yapay Zeka (Analitik) Maratonu’nu gerçekleştirdi. 1 ay süren maratonda birincilik ödülünü, Gelişmiş Süreç Kontrol sistemlerini yapay zeka kullanarak iyileştiren “OPTIMAC” projesi kazandı

08 Ağustos 2018 Çarşamba 12:41
6521 Okunma
KoçSistem’den Yapay Zeka Maratonu!

Türkiye’nin lider bilişim şirketi KoçSistem, yeni nesil girişimcilik platformu TechSquare ile kurum içi çalışanlara ve start-up’lara özel bir “Yapay Zeka Maratonu” gerçekleştirdi. 1 ay boyunca KoçSistem içerisinde hayata geçen maratona şirket içi ve dışından toplam 12 takım katıldı. Finans, perakende, enerji ve otomotiv sektörlerinde maliyet optimizasyonu sağlayacak, verimliliği artıracak ve müşteri deneyimini iyileştirecek iş fikirleri sunan takımlar 1 ay boyunca mentorleri liderliğinde çalışarak çeşitli projeler geliştirdi. Temmuz ayında gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda, Gelişmiş Süreç Kontrol sistemlerini yapay zeka kullanarak iyileştiren “OPTIMAC” projesi birincilik ödülünü ve TechSquare Hızlandırma Programı’na katılmaya hak kazandı. Yarışmacılar, maraton süresince atölye çalışmalarından faydalanma fırsatı buldu.

Yapay Zeka Maratonu’na dair görüşlerini bildiren KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca; “KoçSistem olarak girişimciliğin güçlenmesi ve yaygınlaşması için çalışmalarımız devam ediyor. Girişimcilerin iş fikirlerini geliştirirken ihtiyaç duydukları teknolojiyi sunmak ve girişimciler arasında iletişim köprüsü kurmak günümüzde önemli bir konu haline geldi. Türkiye gibi büyüyen ekonomilerde motor görevini üstlenen girişimcilik, istihdam ve refah artışına ivme kazandırarak büyümeyi hızlandırmakta ve bu büyümeye sürdürülebilir bir katkı sağlamaktır. Biz de KoçSistem olarak başta inovasyon ve girişimcilik olmak üzere ülkemizin ekonomik refahını artıracak her oluşuma destek vermekteyiz. Bu nedenle geliştirdiğimiz TechSquare platformumuz ile teknoloji alanındaki tecrübelerimizi girişimcileri desteklemek amacıyla kullanmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda kurum içerisinde inovasyonu artırmak için de bu yetkinliğimizi çeşitli projelerle hayata geçireceğiz. Yapay Zeka Maratonu bizim için girişimcilik ve inovasyon kültürünün bir araya geldiği bir proje olarak büyük önem kazanmıştır” dedi.

KoçSistem, Techsquare platformu ile farklı sektörlerden girişimcilerin açık inovasyon kültürünü desteklerken kurum içi inovasyonu artırmayı hedefliyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GLOBAL İŞ YAKLAŞIMLARI VE ÇÖZÜMLERİ İLE CFR GLOBAL
GLOBAL İŞ YAKLAŞIMLARI VE ÇÖZÜMLERİ İLE CFR GLOBAL
AĞAOĞLU'NDAN DEV PROJE
AĞAOĞLU'NDAN DEV PROJE
Türkiye Takım Tezgahları Sektörüne kadın eli değdi
Türkiye Takım Tezgahları Sektörüne kadın eli değdi
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim