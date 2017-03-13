Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak'ın da içinde olduğu makam otomobili ile 2 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mesut Laçin'in kullandığı 06 AK 4247 plakalı Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak'ın makam otomobili, TEM otoyolunun Dilovası rampasında, yolun kaygan olması nedeniyle önündeki plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobile çarptı.

Arkadan gelen, belediye basın çalışanlarını taşıyan 34 FM 5902 plakalı otomobilin de Karabacak'ın aracına çarpması sonucu Darıca Belediyesi basın görevlileri Gökhan Şahin ve Bülent Anar ile özel kalem müdürlüğü çalışanı Kenan İbar yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Kazadan yara almadan kurtulan Başkan Karabacak'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmit'teki toplu açılış programından döndüğü öğrenildi.

Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından otoyolda trafik akışı normale döndü.

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmit'teki toplu açılış programına katıldıktan sonra dönüş yolundayken kaza yaptıklarını söyledi.

Dilovası rampasına çıkarken akan trafiğin aniden durduğunu ifade eden Karabacak, "Hava yağışlıydı. Yolun kaygan olması nedeniyle önümüzdeki aracın aniden durması sonucu arkadan çarpmak zorunda kaldık. O sırada arkamızdan gelen belediyemizin basın birimindeki görevli arkadaşlarımızı taşıyan otomobil de bize çarptı. Bizde bir sıkıntı yok. Arkadaşlarımız kafalarını çarpmışlar ama onlarda da çok fazla bir şey yok." diye konuştu.

Anadolu Haber Ajansı