Kocaeli'de taksicinin ölü bulunması

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde, taksici Halil Güney'in ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 4 kişiden biri tutuklandı.

Güney'in, Derince ilçesi Yörükler mesire alanında 19 Kasım'da ölü bulunmasına ilişkin adliyeye sevk edilen Gökhan Y. ile kardeşi M.Y, M.T. ve G.K'nin, savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Mahkemeye sevk edilen zanlılardan Gökhan Y. tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'de müşteri almak için çalıştığı duraktan ayrıldıktan sonra kendisine ulaşılamayan Halil Güney, 19 Kasım'da Derince ilçesinde ölü bulunmuştu. Yapılan incelemede, Güney'in karnından pompalı tüfekle ateş edilerek vurulduğu belirlenmişti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, cinayetle ilgili İzmit ve Derince'de farklı adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler Gökhan Y, M.Y, M.T. ve G.K'yi gözaltına almıştı.

Anadolu Haber Ajansı