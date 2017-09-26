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Kocaeli'de göçmenleri taşıyan teknenin batması

26 Eylül 2017 Salı 15:25
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KOSKEM'in Cebeci'deki Cankurtaran Merkezi'ne yerleştirilen 27 mültecinin barınma ve beslenme ihtiyaçları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor

Kocaeli'de göçmenleri taşıyan teknenin batması
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, göçmenleri taşıyan teknenin 4 gün önce batması sonucu denizden sağ olarak olarak kurtarılan kazazedelerden 27'si Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait merkezde barınıyor. Alınan bilgiye göre, kazadan yaralı kurtarılan 8 kişinin hastanelerdeki tedavileri devam ediyor. Mültecilerin 5'i İl Göç İdaresi'nin merkezinde, 27'si de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Cebeci'deki KOSKEM Cankurtaran Merkezi'nde kalıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından giyim yardımı yapılan mültecilerin günlük barınma ve beslenme ihtiyaçları da karşılanıyor. Hukuki sürecin tamamlanmasını bekleyen Cebeci'deki mülteciler, kendilerine gösterilen ilgiye teşekkür ediyor.

Olay
Kocaeli Kefken açıklarında göçmenleri taşıyan balıkçı teknesinin 22 Eylül'de batması sonucu 24 kişi hayatını kaybetmiş, 40 göçmen kurtarılmıştı. Kurtarılan göçmenlerden hamile olan bir kadının da ölü doğum yaptığı belirtilmişti. Göçmenlerin verdikleri bilgiler doğrultusunda teknedeki göçmen sayısının 78 olduğu, kayıp olarak değerlendirilen 14 düzensiz göçmeni arama faaliyetlerine helikopter konuşlu bir Sahil Güvenlik korveti ve Sahil Güvenlik botlarıyla devam edildiği açıklanmıştı. 


Anadolu Haber Ajansı
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