Koç Üniversitesi hastanesi Online çocuk diyabet eğitimlerine başladı

Online çocuk diyabet eğitim platformu
livepublic.vkvhealth.org adresi üzerinden takip edilmesi planlanan eğitim programında, her ay bir konu ele alınması planlanıyor. Bu programla, Tip 1 diyabetli çocuklar ve ailelerine en yeni bilgileri sunmanın yanı sıra ülke çapında diyabetliler arasında bir etkileşim platformu kurmayı amaçlanıyor. Eğitim programları kapsamında gelecek dönemde, “Karbonhidrat sayısı niçin gerekli? Yağları ve proteinleri de saymak gerekli mi?”, “Yapay pankreas ne kadar yakın? Türkiye’ye ne zaman gelecek?”, “İnsülin pompa tedavisi ve kan şekeri ölçüm sistemlerinde yenilikler”, “Tip1 diyabetli bir profesörün yaşam deneyimleri”, “Diyabetli bir çocuk annesinin deneyimleri ve önerileri” ve “İnsülin enjeksiyonu sanıldığı kadar basit mi? Sık yapılan hatlar ve yeni teknolojiler” gibi konu başlıkları ele alınacak.
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