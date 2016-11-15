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Koç Üniversitesi hastanesi Online çocuk diyabet eğitimlerine başladı

15 Kasım 2016 Salı 15:40
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Koç Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bölümü, ‘Online Diyabet Eğitimleri’ne başladı. 2017 yılı Kasım ayına kadar devam edecek olan eğitimlerin ilki, 14 Kasım Dünya Diyabet günü kapsamında düzenlendi. “Okulda Diyabet Bakımı: Ailelere, öğretmenlere, okul hemşirelerine ve servis şoförlerine düşen görevler” başlıklı eğitim programında çocuklarda görülen diyabetin % 95’den fazlasının Tip 1 diyabet olduğunu aktaran Koç Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bölümü’nden Prof. Dr. Şükrü Hatun, “livepublic.vkvhealth.org adresinden canlı ya da sonrasında kayıt üzerinden izlenebilecek eğitim programları başlattık. Bu eğitim programında her ay bir konu ele alınacak. Bu programla, Tip 1 diyabetli çocuklar ve ailelerine en yeni bilgileri sunmanın yanı sıra ülke çapında diyabetliler arasında bir etkileşim platformu kurmayı amaçlıyoruz.” dedi.

Koç Üniversitesi hastanesi Online çocuk diyabet eğitimlerine başladı
Koç Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bölümü 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nde “Okulda Diyabet Bakımı: Ailelere, Öğretmenlere, okul hemşirelerine ve servis şoförlerine düşen görevler” konulu seminere ev sahipliği yaptı. 2017 yılı Kasım ayına kadar devam edecek olan eğitimlerin ilki, 14 Kasım Dünya Diyabet günü kapsamında Koç Üniversitesi Hastanesi ArtLab Salonu’nda gerçekleştirildi. Seminerde konuşan Koç Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bölümü’nden Prof. Dr. Şükrü Hatun, diyabet hastalığına yönelik bilinmesi gerekenleri aktardı. Diyabet hastalığına dikkat çekmek ve bu doğrultuda eğitimler düzenlemeyi amaçladıklarını ifade eden Prof. Dr. Şükrü Hatun, livepublic.vkvhealth.org adresinden canlı ya da sonrasında kayıt üzerinden izlenebilecek eğitim programları başlattıklarını aktardı.

Online çocuk diyabet eğitim platformu
livepublic.vkvhealth.org adresi üzerinden takip edilmesi planlanan eğitim programında, her ay bir konu ele alınması planlanıyor. Bu programla, Tip 1 diyabetli çocuklar ve ailelerine en yeni bilgileri sunmanın yanı sıra ülke çapında diyabetliler arasında bir etkileşim platformu kurmayı amaçlanıyor. Eğitim programları kapsamında gelecek dönemde, “Karbonhidrat sayısı niçin gerekli? Yağları ve proteinleri de saymak gerekli mi?”, “Yapay pankreas ne kadar yakın? Türkiye’ye ne zaman gelecek?”, “İnsülin pompa tedavisi ve kan şekeri ölçüm sistemlerinde yenilikler”, “Tip1 diyabetli bir profesörün yaşam deneyimleri”, “Diyabetli bir çocuk annesinin deneyimleri ve önerileri” ve “İnsülin enjeksiyonu sanıldığı kadar basit mi? Sık yapılan hatlar ve yeni teknolojiler” gibi konu başlıkları ele alınacak.
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