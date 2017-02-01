KOÇ TOWER SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Koç Yapı A.Ş. 13.000 m2 kapalı alanda, 21 kat ve 38 daireden oluşan Koç Tower projesini, 45 günde inşaat ruhsatını, 15 günde iskânlarını alıp 12 ay gibi çok kısa bir sürede tamamlayarak maliklerine teslim etti.

20 Ocak’ta gerçekleşen teslim töreninde sahne alan Ömür Gedik’in etkileyici performansı ile konuklar unutulmayacak anlar yaşadı.

Bağdat caddesinin en geniş peyzaj alanına sahip projesini müşterilerine görkemli bir davetle teslim eden Koç Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Koç;

“Bölgemizde toplam 8 projede 60.000 m2 kapalı alan yaptık. 100.000.000 TL ciroyla kentsel dönüşüme hizmet ettik. Binlerce insana iş verip, ekonominin on binlerce çarkını çevirdik. KOÇYAPI A.Ş’nin resmi ödenmiş kayıtlı sermayemizle devletimize hizmet ettik. Bugün toplam bankalardaki aktif ticari itibarımız 50 milyon TL civarındadır. 2017‘de Newyork Manhattan’da merkez ofis açıp İMKB’de Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hedefimizle borsaya açılacağız. Asıl önemli olan 8 projede mal sahiplerimizin bize güvenip kat karşılığında teslim ettiği gayrimenkullerinin aktif büyüklüğü 170 milyon USD’dir. Bu ağır sorumlulukla güvenmeyi, güvenilir olmayı, söz vermeyi, sözünü tutmayı hayatımıza bir ilke edindik. Yapmış olduğumuz bütün projelerde mal sahiplerimizi dikkatle dinliyor, hassasiyetlerine fedakârlık yaparak önem veriyoruz. Yapabileceklerimizi bütün dürüstlüğümüz ve iyi niyetimizle anlatıyor, yapamayacaklarımızı da sebepleri ile açıklıyoruz. Elbette yüzde 100 kusursuz olmak mümkün değildir. Ama burada, huzurlarınızda bütün içtenliğimle paylaşmak isterim ki, hep yapabileceğimin en iyisini yaptım. Bundaki bir başka amacım da oğullarıma gösterip, onların daha iyilerini yapmasına öncülük yapmış olmaktı” dedi.

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