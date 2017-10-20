Koç Topluluğu’nun geleneksel ‘Anadolu Buluşmaları’nın 26’ncısı gerçekleşti

Türkiye’nin dört bir yanındaki Koç Topluluğu bayilerini bir araya getirerek görüş alışverişinde bulunmak amacıyla düzenlenen Anadolu Buluşmaları’nın 26’ncısı Trabzon’da gerçekleşti. Koç Topluluğu’nun Trabzon, Erzurum, Ordu, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Giresun ve Artvin’deki 500’e yakın bayisinin bir araya geldiği Anadolu Buluşmaları’na Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu ve Koç Holding Grup Başkanları da katıldı.

Ömer M. Koç: “Dünyadaki baş döndürücü gelişime ve değişime ayak uyduracak; hatta bunu şekillendirecek nesilleri yetiştirebildiğimiz ölçüde aydınlık ve çağdaş bir geleceğimiz olacağına inanıyorum.”

Toplantının açılışında konuşan Ömer M. Koç, tüm dünyada politik ve ekonomik sistemlerin, hatta toplumların önemli sınavlardan geçtiğini vurgularken, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünya genelinde iş yapma biçimleri önemli bir değişim geçiriyor. Alıştığımız rekabet kuralları farklılaşıyor. ’Dördüncü Endüstri Devrimi‘ ya da ’Dijital Çağ‘ olarak adlandırılan bu yeni dönemde; teknoloji ve insan kaynağı gücünü doğru konumlandırabilen kurumlar önemli rol oynayacak. Dünyadaki baş döndürücü gelişime ve değişime ayak uyduracak; hatta bunu şekillendirecek nesilleri yetiştirebildiğimiz ölçüde; aydınlık ve çağdaş bir geleceğimiz olacağına inanıyorum. Üzerine titreyerek koruduğumuz değerlerimizin; Cumhuriyetimizin ilke ve devrimlerine bağlılığımızın, bugün ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu görüyoruz. Kurucumuz merhum Vehbi Koç'un 'Ülkem varsa ben de varım, demokrasi varsa hepimiz varız' sözünün ışığında; ülkemizin ekonomik ve toplumsal gelişimine öncülük etmeye, değer katmaya odaklanıyoruz. Yılmadan, cesaretle ve sorumlulukla art arda yeni yatırımlara ve atılımlara devam ediyor, ülkemizin kalkınmasında itici güç olmaya gayret gösteriyoruz.”

Ömer M. Koç: “Ülkemiz sanayiine en fazla yatırım yapan Topluluk olmayı sürdürüyoruz.”

Ömer M. Koç, “Ülkemiz sanayiine en fazla yatırım yapan Topluluk olmayı sürdürüyoruz” derken, şöyle devam etti: “Yurtiçinde ve yurtdışında yaşanan ekonomik ve siyasi dalgalanmalara rağmen; Topluluğumuz son 5 yılda 30 Milyar TL’nin üzerinde yatırım yapmıştır. Topluluğumuzun yarattığı kombine ciro, Türkiye milli gelirinin %6’sına eşdeğerdir. Elde ettiğimiz gelirler sonucu, Topluluk olarak ödediğimiz vergiler, ülkemizin vergi gelirlerinin %9’una tekabül etmektedir. Şirketlerimiz ülkemiz ihracatının %9’unu gerçekleştirmektedir. Koç Topluluğu’nun tüm başarılarında, güçlü bayi teşkilatımızın çok büyük payı var. Siz değerli bayilerimizle birlikte geleceğe yatırım yaparak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarılarımızı çok daha ileri noktalara taşıyacağımıza gönülden inanıyorum.”

Levent Çakıroğlu: “Ülkemizde dijital dönüşüme de liderlik etmeyi ve ülkemizin geleceğine değer katmayı hedefliyoruz.”

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu da konuşmasında, “Teknolojideki baş döndürücü gelişmeler sebebiyle; önümüzdeki dönemde, değişimin boyutunun ve hızının çok daha büyük olacağına; etkilerini çok daha geniş çapta hissedeceğimize inanıyorum” derken, iş modellerindeki hızlı değişim ve dönüşüme işaret etti. Levent Çakıroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Bundan sonra, teknolojiyi işine iyi entegre eden; insan kaynağını bu yönde geliştirebilen şirketler rekabette öne çıkacak. Dünyadaki bu hızlı değişimin gerisinde kalmak istemiyorsak, ülke olarak önümüzde zorlu ödevler var. Koç Topluluğu olarak, küresel vizyonumuz ve sürdürülebilir büyüme stratejimiz çerçevesinde teknoloji, Ar-Ge, inovasyon, insan kaynağı ve markalarımızı bir bütün olarak yönetiyor ve geliştirmek için kesintisiz yatırım yapıyoruz. Bu hedefle dijital teknolojilerin sunduğu fırsatlardan en etkin şekilde faydalanıp, yeni büyüme alanları yaratmak üzere; Koç Holding liderliğinde ‘Dijital Dönüşüm Programı’ başlattık. Bu program ile müşterilerimize benzersiz bir deneyim ve ilave değer yaratmayı, hızla değişen rekabet ortamında şirketlerimizi daha da güçlendirmeyi ve gelecek vaat eden yeni iş alanları yaratmayı amaçlıyor, ülkemizde dijital dönüşüme de liderlik etmeyi ve ülkemizin geleceğine değer katmayı hedefliyoruz.”

Basın Bülteni