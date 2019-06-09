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Koç Holding, Soylu'nun "jet" iddiasına cevap verdi

Koç Holding, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu için özel uçak tahsis ettiklerine dair açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt verdi. İmamoğlu'nun uçağı kiraladığını açıklayan holding yönetimi, duruma açıklık getirme zorunluluğu hissettikleri için utanç duyduklarını belirtti.

Koç Holding, Soylu'nun "jet" iddiasına cevap verdi

Koç Holding, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu için özel uçak tahsis ettiklerine dair açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt verdi. İmamoğlu'nun uçağı kiraladığını açıklayan holding yönetimi, duruma açıklık getirme zorunluluğu hissettikleri için utanç duyduklarını belirtti.

09 Haziran 2019 Pazar 17:41
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Koç Holding, Soylu'nun "jet" iddiasına cevap verdi

Koç Holding, İçişleri Bakanı Soylu'nun CHP'nin İBB başkan adayı İmamoğlu'na holdinge ait uçağın tahsis edildiğini söylemesinin ardından bir açıklama yaptı.

Soylu'nun "Gezi olaylarında otel tahsis edenler, Gezi olaylarında Taksim'deki otellerini tahsis edenler bugün uçaklarını tahsis ediyorlar" şeklindeki ifadelerinin 'talihsiz' olduğunu belirten holding, açıklamasında İmamoğlu’nun Setair özel havacılık şirketi aracılığı ile söz konusu uçağı kiraladığını belirtti.

Koç Holding, AK Partili Binali Yıldırım'ın da 3 Mart’ta kendilerinden helikopter kiraladığının altını çizdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mayıs’ta Samsun, 4-5 Haziran’da Trabzon ve Ordu seyahatlerinde şirketimiz Setair uçakları ile yolculuklarını gerçekleştirmiş olmasına ilişkin son birkaç gündür sosyal medya üzerinden yayılan iftiraların, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun talihsiz açıklamaları ile yeniden gündeme gelmiş olmasını üzülerek takip etmekteyiz.

Havacılık sektöründe 1990’dan bu yana hizmet veren şirketimiz Setair, ticari bir işletmedir. Bugüne dek siyasi parti temsilcileri ve iş dünyasının da aralarında bulunduğu çok sayıda özel ve tüzel kişiye uçakları ve helikopterleri ile havacılık hizmeti sunmuş, çeşitli uçuşlarda devlet erkânımızı da ağırlamıştır. Ayrıca geçmişte olduğu gibi bugün de seçim dönemlerinde siyasi parti temsilcileri tarafından Setair ve Setair gibi özel havacılık şirketlerinin araçlarının kiralandığı da bilinen bir gerçektir.

​Sayın İmamoğlu’nun bahse konu olan uçuşları da bu kapsamda olup, havacılık sektöründe tanınan iki aracı şirket vasıtasıyla Setair’e ulaşmış, faturaları kesilerek uçuşlar öncesinde tahsilatları gerçekleşmiştir. İlaveten Sayın Binali Yıldırım da 3 Mart’ta Setair’den kiralanan helikopter ile yolculuğunu tercih ettiğini bu vesileyle ifade etmek isteriz. Müşterilerimizin ticari sır niteliği taşıyan bilgilerine duyduğumuz saygıyla, daha fazla detay paylaşmayı iş ahlakımıza uygun bulmuyoruz. Oluşan mevcut gündem itibariyle bu durumu izah ediyor olmaktan ötürü de hicap duyuyoruz. Koç Topluluğu siyasetin bir parçası değildir. 90 yıllık tarihimiz boyunca Ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınması için var gücüyle çalışmış bir topluluğun günlük siyasi söylemler üzerinden polemik konusu yapılmasını yakışıksız buluyor, yöneltilen tüm suçlamaları reddediyoruz."

Son Güncelleme: 09.06.2019 17:49
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