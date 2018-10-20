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KOÇ, 'DÜNYA'NIN EN İYİ İŞVERENLERİ' LİSTESİNDE

Dünyanın en iyi işverenleri listesinde İlk 100’e Türkiye’den giren tek şirket Koç Holding oldu

KOÇ, 'DÜNYA'NIN EN İYİ İŞVERENLERİ' LİSTESİNDE

Dünyanın en iyi işverenleri listesinde İlk 100’e Türkiye’den giren tek şirket Koç Holding oldu

20 Ekim 2018 Cumartesi 11:56
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KOÇ, 'DÜNYA'NIN EN İYİ İŞVERENLERİ' LİSTESİNDE

Türkiye’nin en fazla istihdam sağlayan Topluluğu olan Koç Holding, dünyanın önde gelen yayınları arasında yer alan Forbes’un yayınladığı “Dünyanın En İyi İşverenleri” listesinde ilk 100’e Türkiye’den giren tek şirket oldu. Araştırmada dünyanın 60 ülkesinde anket yapılan 430 bin çalışan, çalıştığı şirketteki iş ortamını ve işverenini değerlendirdi. Dünyanın en çok çalışılmak istenen şirketlerini çalışanlarına sunduğu imkânlar açısından inceleyen listede Koç Holding 94’üncü sırada yer alıyor.

Türkiye’nin en fazla istihdam sağlayan Topluluğu olan Koç Holding, son 3 yılda insan kaynakları süreçlerinde dördüncü sanayi devrimini merkeze alan stratejik bir dönüşüm yaşadı. “Eşitlik, Gelişim ve Yetenek” ekseninde gerçekleşen bu dönüşüm ile Koç Topluluğu’nda mavi - beyaz yaka ayrımı kalktı. Sayıları 100 bine yaklaşan çalışan topluluğu için dünyanın en iyi iş ortaklarıyla her kademeyi kapsayan şekilde eğitim ve gelişim programları hazırlandı.

Koç Topluluğu’nda gerçekleşen insan kaynakları dönüşümünü anlatan Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Gücümüz aynı zamanda bize sorumluluk da yüklüyor. Değişimi kucaklayan, yeniliğe ve işbirliğine açık, öğrenmeyi seven, hata yapmaktan korkmayan, risk alabilen, çevik ve girişimci bir kültüre ve çalışma arkadaşlarına ihtiyacımız var. Bu ihtiyacı karşılayabilmek, küresel vizyonumuzu güçlendirmek ve geleceğin liderlerini hazırlamak hedefiyle tüm insan kaynakları süreçlerimizi yeniden tasarladık” dedi.

İnsan kaynakları süreçlerinde yaşanan dönüşüm ile ulusal ve uluslararası pek çok ödüle lâyık görüldüklerini belirten Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Özgür Burak Akkol, dünyanın en iyi işverenleri listesinde ülkemizi başarıyla temsil ediyor olmaktan ötürü gurur duyduklarını belirtti. Eşitlikçi uygulamaları merkeze aldıklarını, samimi ve yenilikçi uygulamaları tüm Koç çalışanlarıyla birlikte hayata geçirdiklerini, iş ortamında fırsat eşitliği yaratmayı öncelik olarak gördüklerini aktaran Özgür Burak Akkol şöyle devam etti: “Ayrıca çalışma arkadaşlarımızın gelişimleri ve yeteneklerinin keşfi yönünde projeler yürütüyoruz. Kendimizin tasarladığı eğitim ve gelişim programlarının yanında, Harvard Business School, Udacity, Columbia Business School ve Koç Üniversitesi gibi dünyanın en iyileriyle birlikte tasarladığımız gelişim programlarımızı seviye ayrımı yapmadan tüm çalışma arkadaşlarımıza sunuyoruz.

Her yıl 2 milyondan fazla iş başvurusu alıyoruz. Yılda 12-15 bin arasında yeni çalışma arkadaşımızı Koç Topluluğu’na dâhil ediyoruz. 100 bin kişilik yapımızla çalışan bağlılığını ve çalışma arkadaşlarımızın mutluluğunu sürekli olarak odağımızda tutuyoruz.”

Son Güncelleme: 20.10.2018 12:10
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