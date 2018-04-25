KOBİ’LER YENİ STRATEJİLER İLE BÜYÜYECEK

Kamu , özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının bir arada olduğu 500 den fazla davetlinin katılımı ile gerçekleştirilen Management Forum Türkiye , Yönetim’de Lider isimleri İstanbul’da buluşturdu.

İthal ettiğimiz ürün oranını azaltmak için çalışıyoruz

Bilim Sanayi Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç.Dr Hasan Ali Çelik Management Forum Turkey açılış konuşmasında “ Ülkemizde ithalat oranlarını düşürmek için özellikle Teknolojik üretime dayalı çalışmalar yapmaktayız. Tekno Yatırım Stratejik Ürün Desteklerinde %70 ‘e varan destekler sağlıyoruz. Artık bilim ve teknoloji odaklı düşünmeli ve bu yönde kendimizi daha da ileriye taşımalıyız. İşletmelerimiz teknolojik değişime yönelik çalışmalarını her geçen gün hızlandırıyorlar , Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak tüm kurumlarımız ile ülkemizin stratejik hedefleri doğrultusundaki çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Yönetim Stratejileri İşletmelerin Gelişimi için önemli bir faktördür…

Türkiye İşveren Sendikaları Konfedarasyonu Genel Sekreteri Akansel Koç “ Yönetim Stratejileri işletmeler için çok önemli bir faktördür. Her işletmenin özelliğine göre Uygun hazırlanacak stratejiler ve bu stratejilere göre çalışma ortamları oluşturulması , karlılık , istihdam oranları gibi rakamlara da pozitif etki sağlayacaktır. “ dedi.

Kaynaklarımızı verimli kullanmalıyız

Yönetim Danışmanları Derneği Başkanı Zeynep Tura , açılış konuşması süresince Kobi’lere yönelik yapılan çalışmaların değerlendirmesini yaptı.

“ Türkiye engin kaynaklara sahip bir ülke. Fakat , bu Kaynakları verimli olarak kullanmadan ısraf ediyor olmamız , ekonomik açıdan dar alanlar oluşmasına sebep olmaktadır. Ekonominin itici gücü olan Kobi’lerimize Kamu tarafından özellikle KOSGEB aracılığı ile önemli kaynaklar sağlanmakta fakat belirli bir strateji çerçevesinde ilerlemesi gereken Kobi’lerimizin satış , pazarlama , üretim , kalite gibi konularda bütün çalışmalarını tek başına yapmasını bekliyoruz. Özetle işi doğru yapmalarını yani operasyonel mükemmelliği bekliyoruz. Kobi’lerin teşviklerden faydalanırken yapısal iç reformalarını yapmalarının sağlanması gerekir. Bunu da ancak “ Dışarıdan Bakan bir göz “ desteği ile sağlayabiliriz.

Dünyanın en gelişmiş ülkeleri aynı zamanda en çok danışmanlık hizmeti alan ülkeler. Yönetim Danışmanı kullanmak bir keyfiyet değil, ekonomik gelişim ve sağlıklı , sürdürülebilir büyüme için bir zorunluluk olarak görülüyor. Japonya , Almanya , İngiltere ve ABD’de verilen destekler ülkenin stratejik hedefleri doğrultusunda , KOBİ’nin ihtiyaç duyduğu yetkinliği geliştirmek için, konusunda uzman, “yetkin” danışman desteği ile ve en önemlisi performans izleme modeli çerçevesinde veriliyor.Ülkemizde de son geliştirilen KOBİ destek süreçlerini bu açılardan değerlendirmemiz gerekiyor. KOBİ’lerimiz ekonomimizin belkemiği ya da can damarı iseler, onların sağlıklı büyümeleri için gerekenleri dengeli bir plan çerçevesinde sunmamız gerekli.” dedi.