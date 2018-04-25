Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
107015
ALTIN
172.114
DOLAR
4.0658
STERLİN
5.6574
EURO
4.9307

KOBİ’LER YENİ STRATEJİLER İLE BÜYÜYECEK

İstanbul’da düzenlenmekte olan Management Forum Türkiye, açılış konuşmaları ile başladı…

KOBİ’LER YENİ STRATEJİLER İLE BÜYÜYECEK

İstanbul’da düzenlenmekte olan Management Forum Türkiye, açılış konuşmaları ile başladı…

25 Nisan 2018 Çarşamba 16:46
4420 Okunma
KOBİ’LER YENİ STRATEJİLER İLE BÜYÜYECEK

Kamu , özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının bir arada olduğu 500 den fazla davetlinin katılımı ile gerçekleştirilen Management Forum Türkiye , Yönetim’de Lider isimleri İstanbul’da buluşturdu.

İthal ettiğimiz ürün oranını azaltmak için çalışıyoruz

Bilim Sanayi Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç.Dr Hasan Ali Çelik Management Forum Turkey açılış konuşmasında “ Ülkemizde ithalat oranlarını düşürmek için özellikle Teknolojik üretime dayalı çalışmalar yapmaktayız. Tekno Yatırım Stratejik Ürün Desteklerinde %70 ‘e varan destekler sağlıyoruz. Artık bilim ve teknoloji odaklı düşünmeli ve bu yönde kendimizi daha da ileriye taşımalıyız. İşletmelerimiz teknolojik değişime yönelik çalışmalarını her geçen gün hızlandırıyorlar , Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak tüm kurumlarımız ile ülkemizin stratejik hedefleri doğrultusundaki çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Yönetim Stratejileri İşletmelerin Gelişimi için önemli bir faktördür…

Türkiye İşveren Sendikaları Konfedarasyonu Genel Sekreteri Akansel Koç “ Yönetim Stratejileri işletmeler için çok önemli bir faktördür. Her işletmenin özelliğine göre Uygun hazırlanacak stratejiler ve bu stratejilere göre çalışma ortamları oluşturulması , karlılık , istihdam oranları gibi rakamlara da pozitif etki sağlayacaktır. “ dedi.

Kaynaklarımızı verimli kullanmalıyız

Yönetim Danışmanları Derneği Başkanı Zeynep Tura , açılış konuşması süresince Kobi’lere yönelik yapılan çalışmaların değerlendirmesini yaptı.

“ Türkiye engin kaynaklara sahip bir ülke. Fakat , bu Kaynakları verimli olarak kullanmadan ısraf ediyor olmamız , ekonomik açıdan dar alanlar oluşmasına sebep olmaktadır. Ekonominin itici gücü olan Kobi’lerimize Kamu tarafından özellikle KOSGEB aracılığı ile önemli kaynaklar sağlanmakta fakat belirli bir strateji çerçevesinde ilerlemesi gereken Kobi’lerimizin satış , pazarlama , üretim , kalite gibi konularda bütün çalışmalarını tek başına yapmasını bekliyoruz. Özetle işi doğru yapmalarını yani operasyonel mükemmelliği bekliyoruz. Kobi’lerin teşviklerden faydalanırken yapısal iç reformalarını yapmalarının sağlanması gerekir. Bunu da ancak “ Dışarıdan Bakan bir göz “ desteği ile sağlayabiliriz.

Dünyanın en gelişmiş ülkeleri aynı zamanda en çok danışmanlık hizmeti alan ülkeler. Yönetim Danışmanı kullanmak bir keyfiyet değil, ekonomik gelişim ve sağlıklı , sürdürülebilir büyüme için bir zorunluluk olarak görülüyor. Japonya , Almanya , İngiltere ve ABD’de verilen destekler ülkenin stratejik hedefleri doğrultusunda , KOBİ’nin ihtiyaç duyduğu yetkinliği geliştirmek için, konusunda uzman, “yetkin” danışman desteği ile ve en önemlisi performans izleme modeli çerçevesinde veriliyor.Ülkemizde de son geliştirilen KOBİ destek süreçlerini bu açılardan değerlendirmemiz gerekiyor. KOBİ’lerimiz ekonomimizin belkemiği ya da can damarı iseler, onların sağlıklı büyümeleri için gerekenleri dengeli bir plan çerçevesinde sunmamız gerekli.” dedi.

Son Güncelleme: 26.04.2018 11:56
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CITROËN C3 WRC Arjantin Rallisi’ne hazır
CITROËN C3 WRC Arjantin Rallisi’ne hazır
DİJİTAL DÜNYADA YÖNETİMİN YENİ STRATEJİLERİ TARTIŞILDI…
DİJİTAL DÜNYADA YÖNETİMİN YENİ STRATEJİLERİ TARTIŞILDI…
AKSİGORTA’YA IDC’DEN ÖDÜL
AKSİGORTA’YA IDC’DEN ÖDÜL

banner268

banner264

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim