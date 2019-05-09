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KKTC hükümeti başbakanı istifasını sundu

KKTC Başbakanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Akıncı'ya sundu.

KKTC hükümeti başbakanı istifasını sundu

KKTC Başbakanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Akıncı'ya sundu.

09 Mayıs 2019 Perşembe 17:05
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KKTC hükümeti başbakanı istifasını sundu

KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın Rauf Denktaş Üniversitesi arazisi ile ilgili ihale usulüne uygun olmadığının ortaya çıkması üzerine, hükümetin koalisyon ortağı Halkın Partisi hükümetten çekildiğini duyurmuştu.

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, koalisyon ortağı Halkın Partisi’nin hükümetten çekilmesinin ardından istifasını, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sundu.

YENİ HÜKÜMET KURULUNCAYA KADAR DEVAM ETMESİ İSTENDİ

Cumhurbaşkanı Akıncı, Erhürman'dan yeni hükümet kuruluncaya kadar görevine devam etmesini istedi. Akıncı, siyasi parti temsilcileriyle görüşecek. Parti temsilcileriyle görüşeceğini belirten Akıncı, en kısa sürede Meclis'ten bir çoğunluk hükümetinin çıkmasını temenni ettiğini kaydetti.

KKTC, 2018 erken genel seçiminin ardından Erhürman'ın Başbakanlığında kurulan Cumhuriyetçi Türk Partisi Halkın Partisi Toplumcu Demokrasi Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan Koalisyon Hükümeti, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda 16 Şubat'ta oy çokluğuyla güvenoyu almıştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ocak 2018'de yapılan milletvekilliği erken genel seçimlerinde, Cumhuriyet Meclisi'ne 6 parti temsil hakkı kazanmıştı.

Seçimlerde Ulusal Birlik Partisi 21,Cumhuriyetçi Türk Partisi 12, Halkın Partisi 9, Toplumcu Demokrasi Partisi 3, Demokrasi Partisi 3 ve Yeniden Doğuş Partisi  2 milletvekili meclise girmeye hak kazanmıştı.

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