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KKTC'de Suriye füzesi!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Taşkent bölgesindeki patlamaya S-200'ün neden olduğu bildirildi.

KKTC'de Suriye füzesi!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Taşkent bölgesindeki patlamaya S-200'ün neden olduğu bildirildi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:34
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KKTC'de Suriye füzesi!

Dün gece saatlerinde KKTC'de başkent Lefkoşa ve Girne arasındaki Taşkent köyü yakınlarına düşen bir cisim sonrası patlama sesleri duyuldu.

Güvenlik güçlerinin kimsenin yaklaşmasına müsaade etmediği bölgeden alevler yükseldi.

KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, olay yerine giderek yetkililerden bilgi almış, herhangi bir can kaybı veya yaralının olmadığını açıklamıştı.

KKTC Dışişleri Bakanı Özersay'dan yeni bir açıklama geldi.

Özersay, Lefkoşa yakınlarına düşen füzenin Suriye'nin S-200 hava savunma sistemine ait olduğunu, füzenin hedefi ıskalayarak bölgeye düştüğünü söyledi.

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

Özersay, konuyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile telefonda görüştüğünü. Az sonra ise bir basın açıklaması yapacaklarını belirtti.

KKTC'de patlama meydana geldi

KKTC'de patlama meydana geldi

Suriye, KKTC'de Taşkent köyüne düşen cismin S-200 füzesi olduğunu iddia etti. KKTC'den ilk yapılan açıklamada düşen cismin İHA olduğu açıklanmıştı. Lefkoşa ile Girne arasındaki Taşkent köyü yakınlarına dün gece bir cisim düştü. KKTC Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, düşen hava aracının büyük bir ihtimalle insansız hava aracı olduğunu açıkladı. Suriye ordu kaynakları, KKTC'de Taşkent köyüne düşen cismin S-200 füzesi olduğunu iddia etti. Suriye ordu kaynakları, S 200 füzesinin kalıntısı olduğunu öne sürdüğü cismin, patladıktan sonra, yüksek derecede zehir yaydığı uyarısında bulundu. Syrian Military Capabilitys adıyla sosyal medya üzerinden yayın yapan Suriye ordu kaynakları, KKTC'nin Taşkent köyüne düşen cismin, Suriye'den İsrail savaş uçaklarına fırlattığı füzenin kalıntısı olduğunu öne sürdü. Suriye ordu kaynakları, S-200 füzesinin kalıntısı olduğunu öne sürdüğü cismin, patladıktan sonra, yüksek derecede zehir yaydığı uyarısında bulundu.

KKTC'de patlama meydana geldi

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