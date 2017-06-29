Kızılhan Körfez’in en etkili 100 ismi arasında!

Construction Week’in her yıl belirlediği, bölgenin en etkili 100 ismini kapsayan “Power 100” listesi açıklandı. Daha önce 4 kez “Power 100” listesine girme başarısı gösteren AE Arma-Elektropanç’ın yeni CEO’su Burak Ç.Kızılhan, bu yıl da 19 sıra yükselerek listede 52. sırada yer aldı. 33 yaşındaki Burak Ç.Kızılhan, listenin en genç ismi olarak da dikkat çekiyor.

Her yıl Construction Week tarafından hazırlanan “Power 100” listesi, Körfez Bölgesi’nde inşaat ve yatırım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ciroları, kârları, çalışan personel sayısı, mevcut projelerinin yanı sıra şirket temsilcilerinin bölgeye kattıkları değer, teknoloji ve inovasyona yaklaşımları, liderlik birikimleri gibi nitelikler göz önüne alınarak oluşturuluyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.



(Basın)