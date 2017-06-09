banner181

banner197
Ana SayfaGÜNCEL

Kızılaydan Arnavutluk'taki yetim ailelere yardım

09 Haziran 2017 Cuma 15:32
Bu haber 434 kez okundu

Türk Kızılayı tarafından Arnavutluk'ta faaliyet gösteren Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR) ile iş birliğinde, ülkedeki ihtiyaç sahibi yetim ailelere ramazan ayı dolayısıyla gıda paketleri dağıtıldı.

Kızılaydan Arnavutluk'taki yetim ailelere yardım
TİRAN (AA) -
Yardım paketlerinin ihtiyaç sahibi yetim ailelere dağıtımı dolayısıyla başkent Tiran'daki bir spor salonunda düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Müsteşarı Sinan Cem Baş, Türk Kızılayı İstanbul Şube Müdürü İlhami Yıldırım, ALSAR Başkanı Mehdi Gurra da katıldı.

Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Arnavutluk'taki ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ettiğini vurgulayarak, Türkiye devletinin, milletinin ve kurumlarının Arnavutları "kardeş" olarak gördüğünü ifade etti.

Ramazan ayının bereket, paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu söyleyen Yıldırım, "Geçen yıl ramazan ve kurban bayramlarında olduğu gibi bu yıl da sizlerle beraber olacağız. Türk Kızılayı ve Türk milleti olarak her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz." dedi.

Tiran Büyükelçiliği Müsteşarı Baş da Türk-Arnavut dostluğunun 6 asır öncesine dayandığına işaret ederek, geçen zaman zarfında da bu dostluğun daha da güçlendiğini vurguladı.

Baş, "Biz zorluklarımızı, iyiliklerimizi, sevincimizi birbirimizle paylaşmış iki milletiz. Arnavut milletinin Türk milletinin gönlünde ayrı bir yeri vardır. Bugünkü etkinlik de bunu yansıtmaktadır." ifadelerini kullandı.

ALSAR Başkanı Gurra ise bugünkü etkinlik kapsamında yetim ailelere kumanya yardımı yapıldığını belirterek, bu yardımların devam etmesi temennisinde bulundu.

Türk Kızılayı tarafından Arnavutluk'taki ihtiyaç sahibi yetim ailelere toplam bin 400 gıda paketi dağıtılacağı bildirildi.

Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.