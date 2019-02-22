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Kitaplardan ve dergilerden alınan KDV kaldırıldı

Kitaplarda ve dergilerde KDV'yi sıfıra indiren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Kitaplardan ve dergilerden alınan KDV kaldırıldı

Kitaplarda ve dergilerde KDV'yi sıfıra indiren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

22 Şubat 2019 Cuma 12:45
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Kitaplardan ve dergilerden alınan KDV kaldırıldı

Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Düzenlemeye göre, kitap ve dergilerde Katma Değer Vergisi (KDV) sıfıra inecek.

Can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik kurallara aykırı davranan sivil havacılık personeli, İçişleri Bakanlığına bildirilecek. Teklifle cumhurbaşkanı cep telefonu üzerindeki Özel Tüketim Vergisi oranını belirleyebilecek.

Teklife göre emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen ikramiye gelir testine tabi tutulamayacak.

POŞETLİ OLMAYAN KİTAP VE DERGİLERDE KDV KALKIYOR

Poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere kitap ve dergilerde, Katma Değer Vergisi (KDV) sıfıra inecek. Can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik kurallara aykırı davranan sivil havacılık personeli, İçişleri Bakanlığı'na bildirilecek. Teklifle Cumhurbaşkanı, cep telefonu üzerindeki Özel Tüketim Vergisi oranını belirleyebilecek.

KAMU KURUMLARINDA KIDEM TAZMİNATI

11 Eylül 2014 tarihinden sonra imzalanan ihale sözleşmelerinde, kamu kurum ve kuruluşlarının alt iş yerlerinde bu tarihten sonra geçen süreye ilişkin olarak kıdem tazminatı ödemeleri alt işveren tarafından yapılmayacak. 1 Şubat-30 Nisan tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için devlet tarafından 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanacak. Çiftçilerin borç yapılandırmasındaki destek arttırılacak.

Anahtar Kelimeler:
KdvSosyal Hizmetler Kanunu
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