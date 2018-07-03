Kişilerin konumu ve vücut sıcaklığını algılayan yapay zekalı klima

İleri teknolojiye sahip ürünleri ve özgün mühendislik yaklaşımı ile farklılaşan Mitsubishi Electric; üstün yapay zeka teknolojisi, yüksek enerji verimliliği, gelişmiş filtre sistemi, iddialı tasarımı ve renkleri ile öne çıkan yeni Legendera serisi klimalarıyla dikkat çekiyor. Sahip olduğu yapay zeka algoritması ve “3D i-See Sensör” teknolojisi ile ortamdaki kişilerin vücut sıcaklığını algılayan Legendera klimalar, sensör fan hızını ve hava yönlendirme şeklini otomatik olarak belirleyebildiği gibi gereğinden fazla soğutma ve ısıtma yapmadığı için maksimum enerji verimliliği ve konfora imkan tanıyor.

Legendera klimaların 3 boyutlu sensör sistemleri, ortamda kullanıcı olmadığında enerji tasarrufu için ayar sıcaklığını 1 ya da 2 derece yukarı ya da aşağı ayarlayabildiği gibi kişilerin mekan içinde yoğun olarak zaman geçirdiği yerleri tespit ederek bu doğrultuda çalışabiliyor. Sistem öncelikle kullanıcıların yaşam alanında bulundukları bölgeleri belirli bir zaman diliminde izleyerek kişisel kullanım alışkanlıklarını tespit ediyor. Kendisini güncelleyen yapay zekası sayesinde dinamik takip ve fonksiyonellik sunan Legendera klimalar, yapay zeka tarafından değerlendirilen takip verileri ışığında iklimlendirilen havanın, öncelikle ve yoğun olarak mekan içinde kişilerin daha fazla zaman geçirdiği alanlara yönlendirilmesini sağlıyor.

Kişiselleştirilmiş iklimlendirme imkanı

Mekan içinde doğru alana doğru yönlendirmeyi yapabilmek için tam fonksiyonel bir hava üfleme yapısına sahip olan bu yeni seri klimalar, 6 farklı motor ile kontrol edilen ve birbirinden bağımsız hareket edebilen 6 farklı kanat sistemi sayesinde yüksek konfor sunuyor. Kişiselleştirilmiş iklimlendirmenin temeli olan bu özellik, kullanıcıların her seferinde kumandaya müdahale etmeden, kullanım alışkanlıklarına göre otomatik olarak konfora ulaşmalarına imkan tanıyor. Her kullanıcının ve mekanın farklılaşan beklentilerini otomatik olarak karşılayan sistem, kullanıcıların klima kullanımı sırasında farkında olmadan neden olduğu bazı konforsuz durumları da minimuma indiriyor. Ayrıca, gereksiz kullanımdan kaynaklanan enerji tüketimini önlemeye yardımcı oluyor.

Yüksek verimlilik

Mitsubishi Electric teknolojisiyle üretilen ve verimliliği büyük ölçüde arttırılan Poki-Poki Motor ile ezber bozan bir performans sergileyen Legendera serisi klimalar, soğutmada 10,5’e ulaşan verim değeri ile sıradan A sınıfı cihazlardan iki kat daha yüksek verimliliğe sahip öncü bir ürün. Isıtma verimi de en yüksek sınıf olan A+++ sınıfına sahip modeller ile fark yaratıyor.

Saç telinin 30’da 1’i kadar küçük parçaları filtreliyor

Legendera serisinde bulunan “Plasma Quad Plus” filtre, saç telinin yaklaşık otuzda biri büyüklüğe denk gelen 2.5 mikrometreden daha küçük parçacıkları filtreleyebiliyor. Hava temizleme cihazları için aranan en önemli kriterlerden biri olan bu filtreleme özelliği, ortam havasını A sınıfı derecelendirme ile temizleyebiliyor.

Sürdürülebilir performans

Bu yeni seride, iç ünitedeki hava yolu üzerinde bulunan parçalar Mitsubishi Electric’e özel bir kaplama yöntemi ile kaplanıyor. Çift katmanlı bu kaplama teknolojisi; toz, yağ, sigara dumanı ve karbon gibi farklı kimyevi yapıdaki kirleticilerin, istenmeyen şekilde parçalar üzerinde birikmesini engelleyerek yüksek teknoloji filtreler ile filtrelenmesini sağlıyor. Kullanıcılar tarafından rutin olarak temizlenen filtreler, kirleticilerin cihazın önemli parçaları üzerinde birikmesini önleyerek zaman içinde sistemin verim ve performansının ilk günkü şekilde devamını kolaylaştırıyor. Yapılan modellemelerde bu teknoloji sayesinde, cihazın zaman içinde karşılaşabileceği yüzde 18’e varan tüketim artışını ve hava debisindeki yüzde 30’a varan azalmayı önlediği değerlendiriliyor.

Şık tasarım ve sıra dışı renkler

Legendera serisinde iç ünitelerin üretiminde kullanılan Mitsubishi Electric boyama ve boya üzeri kaplama teknolojisi ile cihazlarda parlak ve elegant bir imaj yaratılmış durumda. 2016 yılında Good Design Ödülü’nü kazanan tasarımlar arasında yapılan en iyinin sınıflandırmasında da ayrışarak “En İyi 100 Tasarım Ödülü”ne layık görülen seri; yakut kırmızısı, kuzguni siyah, inci ve duru beyazı gibi dört farklı renk seçeneği ve renk katmanlarındaki derinlik ile modern tasarımların bir parçası olarak dekorasyona uyum sağlıyor. İç ünite renkleri ile aynı renkte olan kumandalar da tasarımda bir bütünlük oluşturuyor.

