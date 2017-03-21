Kış lastiğini saklarken ve yaz lastiğine geçerken bunlara dikkat!

Kış koşullarının başladığı 1 Aralık tarihinden bu yana uygulanan zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan itibarıyla sona erecek. Kış lastiği kullanan sürücüler için şimdi yaz lastiklerine dönüş zamanı. Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği LASİD'den yapılan açıklamada; kış lastiklerinin, ısınan havayla birlikte +7 derecenin altındaki sıcaklıklarda ve kış koşullarında sürücülere sağladığı avantajları yitireceğine; daha üstün performans ve güvenli bir sürüş için yaz lastiklerine zamanında geçişin önemine işaret ediliyor. Yaz lastiğine geçiş sürecinde iki soru öne çıkıyor. Araçtan çıkarılan kış lastikleri nasıl saklanmalı ve korunmalı? Kış boyunca depoda bekleyen veya yeni alınacak yaz lastikleri için nelere dikkat edilmeli? LASİD açıklamasında kış lastiği ve yaz lastiği açısından dikkat edilmesi gereken noktalar şöyle belirtildi:

Kış lastiğini saklarken;

Lastiğin saklandığı depo zemini; betondan düzgün yapılmış olup, temiz olarak muhafaza edilmelidir.

Lastikler mümkün ise dik olarak ve yan yana, değil ise üst üste 8 adetten daha fazla olmamak ve zaman zaman üstteki alta mantığıyla yer değiştirilerek istiflenmeli; yerleri dönüşümlü olarak değiştirilmelidir. Lastiklerinizi ağırlık ya da basınç yüzünden kalıcı deformasyona maruz bırakmamaya özen gösterin.

Lastiğinizi güçlü olmayan yapay ışık altında saklamalısınız. Güneş ışınlarıyla yüksek mor ötesi ışın içeren güçlü yapay ışınların lastik üzerine gelmesi önlenmelidir.

Lastiğinizi oda sıcaklığında saklamalısınız. Depo ortamı mümkün olduğunca serin, kuru ve havalandırılmış olmalıdır. Nemli, ıslak veya rutubetli ortamlarda kesinlikle saklanmamalıdır.

Lastiklerinizi; solvent, yakıt, asit vb kimyasalların bulunduğu depolarda ve kıvılcım çıkarabilecek makinelere yakın depolamayın.

Lastiklerin tesisat boruları ve radyatörlerle doğrudan teması önlenmelidir.

Lastiklerin saklandığı alanda tavan/çatı, pencereler, giriş ve benzeri yerlerden su sızıntısı olmamalı.

Lastikleri kirletecek ve/veya zarar verecek maddeler depoda bulunmamalıdır.

Yaz lastiğini takarken;

Diş derinliği çok önemli: Kış lastiğine geçerken depoda sakladığınız yaz lastiğinizin diş derinliğini mutlaka kontrol etmelisiniz. Diş derinliğinin 1.6 mm’den daha düşük olmaması gerekir (bu lastiklerin yasal olarak da kullanılması mümkün olmadığından, yenileri ile değiştirlmesi gereklidir). Ayrıca 1.6 mm’den daha az diş derinliği olan lastikler yol tutuşu, fren mesafesi, yakıt tüketimi gibi konularda da olumsuzluk getirir.

Düzensiz aşınmalara dikkat: Yaz lastiklerinizin diş, topuk, yanak ve sırt kontrollerini yaptırmalısınız. Lastiğinizin herhangi bir noktasında görülen düzensiz aşınma, delinme, yıpranma ve yırtılma benzeri özürler uzmanları tarafından incelenmeli ve alınacak karara göre uygulama yapılmalıdır.

Doğru janta monte: Lastiklerinizin doğru ve teknik olarak uygun janta monte edilmesini sağlamalısınız.

Aracınıza uygun hava: Yaz lastiklerinizin uygun hava değerlerinde şişirilip şişirilmediğini kontrol edin. Lastiğinize aracınızın kitabında önerilen doğru ve uygun havayı basmalı/bastırmalısınız.

Balans ayarı: Lastiklerinizin balans ayarlarını yaptırmalısınız.

Lastiğin araca montajı: Lastiklerinizi aracınıza monte ettirirken, hep karşılıklı gelen bijonları sıkarak tam ve sağlıklı bir şekilde taktırmalı ve sıkılığı kontrol ettirmelisiniz.

Hava basıncı kontrolü: Lastiğinizin havalarını mümkün olduğunca sık ve lastikler soğuk iken ölçmeli ve azalma var ise tamamlatmalısınız. Unutmayın doğru lastik doğru hava ile daha verimli hizmet eder. Yüksek hava lastiğinizin sırtının ortasında, düşük hava ise lastiğinizin sırtının omuza doğru kenarlarında anormal aşınmalara yol açar ve zamanından önce lastiğinizi değiştirmek zorunda kalırsınız.