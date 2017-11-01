"Kış lastiği pazarı büyümeye devam edecek"

Eylül ayında ilk olarak Ankara’da başlayan toplantılara toplam 210 kişi katıldı. Kış dönemi için ön hazırlıklar, yaklaşık 89 kişinin katıldığı ve İstanbul’da gerçekleşen toplantı ile son buldu. Ev sahipliğini Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş. CEO’su Gian Paolo Gatti Comini’nin yaptığı toplantıda, Pirelli’nin yeni şirket yapısı anlatıldı. Şirketin yeni Satış Müdürü Emre Özdemir ise pazara dair genel bir değerlendirme yaptıktan sonra “perakende” stratejisinin en önemli odak noktaları olduğunun altını çizdi ve önümüzdeki dönemde alacakları aksiyonlar hakkında bilgiler verdi ve önümüzdeki dönemde alacakları aksiyonlar hakkında bilgiler verdi. Pirelli Türkiye’nin yeni yapılanma sürecinde Pazarlama Müdürü görevine gelen İpek Unaran ise yetkili satıcıları Pirelli’nin son tüketiciye hitap eden birçok teknolojisi, kış lastikleri ve dört mevsim ürün gamı hakkında bilgilendirdi. Markanın 2018’de hayata geçireceği aksiyonların üzerinden geçildi. Ayrıca “perakende bakış açısını” dijitale nasıl yansıtacakları anlatıldı. Son olarak da 1 saat boyunca yetkili satıcılardan gelen sorular yanıtlandı.

Kış Lastiği Pazarı Her Geçen Yıl Daha da Büyüyor

Toplantılarda gittikçe büyüyen kış lastiği pazarı hakkında yetkili satıcılar bilgilendirildi. Türkiye’de kış lastiği pazarı yıllar içinde ciddi büyüklüklere ulaştı. Yenileme pazarının yaklaşık yüzde 40’ını kış lastikleri oluşturuyor. Avrupa’da Almanya, Avusturya gibi pazarlarda bu oran yüzde 50 seviyelerinde seyrediyor. Türkiye’de sürücülerin trafik bilinci arttıkça ve kış lastiklerinin faydaları anlaşıldıkça, kış lastiklerine olan talep de ciddi şekilde artış gösteriyor. Kış lastiklerine olan talebin bu yıl da ciddi şekilde artış göstermesi bekleniyor.

Kontrolsüz Güç, Güç Değildir

Türkiye’deki kış lastiği pazarı hakkında açıklamalarda bulunan Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş CEO’su Gian Paolo Gatti Comini: “Türkiye’de kış lastiği pazarı önemli bir yere sahip. Yenileme pazarının yüzde 40’ını kış lastikleri oluşturuyor. Avrupa’daki Almanya, Avusturya gibi pazarlardan çok da geride sayılmayız. Onlarda bu oran yüzde 50 seviyelerinde. Türkiye’de kış lastiğinin faydaları konusunda insanlar giderek bilinçleniyor. Trafik bilinci arttıkça kış lastiği pazarı bu yıl da büyümeye devam edecek. Ancak bizim her zaman hatırlattığımız bir mottomuz var: “Kontrolsüz güç, güç değildir”. Bizim de bu süreci kontrol altında yönetmemiz büyük önem arz ediyor. Burada müşteri taleplerini tahmin etmek ve onların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yetkili satıcılarımızla birlikte yakın çalışmalar içerisindeyiz” dedi.

Premium ve yüksek performans odaklı tüketici lastikleri şirketi olmaya devam eden Pirelli’nin inovatif ürün teknolojileri Run Flat, Sealinside, PNCS ve kış dönemi için oluşturduğu ürün yelpazesi hakkında da satış ve pazarlama ekibini ve bayilerini düzenli olarak bilgilendiriyor. Pirelli’nin kış lastiği konusunda oldukça geniş bir ürün gamı olduğuna dikkat çeken Gian Paolo Gatti Comini şöyle konuştu: “Pirelli olarak oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Pirelli’deki kış lastikleri çeşitlerini spor araçlar ve lüks sedanlar için tasarlanmış lastikler, şehir içi araçlar için tasarlanmış lastikler, ağır kış koşulları ve motor sporlarında kullanılan lastikler, SUV-4x4’ler için tasarlanmış lastikler ve hafif ticari araç kış lastikleri olarak ayırmak mümkün”.

PIRELLI KIŞ LASTİKLERİ

WINTER SOTTOZERO 3 Prestijli markaların orta ve büyük motora sahip otomobilleri için geliştirilen Sottozero 3, her türlü zorlu kış koşulunda üstün yol tutuşu ve güvenliği garanti etmesinin yanı sıra uzun lastik ömrü ile de dikkat çekiyor.

Fonksiyonları: Taban desenindeki üç boyutlu kanallar daha fazla karın tutulmasına olanak sağlıyor. Bunun sonucu olarak karlı zeminde yol tutuşunu arttırıyor. Aynı zamanda lastiğin yere temas alanının da genişletilmesi sayesinde de yol tutuşu arttırılmıştır.

Lastiğin mekanik, termal ve dinamik özelliklerini geliştiren özel polimerlerin kullanılması sayesinde, ıslak ve buzlu yüzeylerde yol tutuşunu arttıran yenilikçi bir bileşene sahiptir. Bu özellik otomobilin sürüş özelliğini de iyileştirmektedir. Lastik omuzları ise daha fazla su tahliyesi sağlaması için daha oval hale getirilmiştir.

WINTER 210-240-270 SOTTOZERO Serie 2

Seçkin spor ve lüks otomobiller için ideal çözüm. Performans, güvenlik ve çevreye saygı arasında en iyi uyum. RUN FLAT ölçüleri de bulunmaktadır. Sottozero Serie II yağışlı havalarda aracınızdan en iyi performansı elde etmenizi sağlar.

Fonksiyonları: Islak ve kuru yol koşullarında üstün yol tutuş ve sürüş hâkimiyeti sağlayan Pirelli Sottozero Serie II, açılı kanalları sayesinde artırılmış yanal tutunma ve düşük gürültüyü garanti eder. Çevresel kanalları sayesinde ise düşük suda kızaklanma riskine sahiptir ve çift blok sırasıyla desen kararlılığı sağlamaktadır.

WINTER SNOWCONTROL Serie 3

Karlı yollarda mükemmel çekiş ve fren performansı sağlar. Stabil yanal tutuşa sahiptir.

Fonksiyonları: Yeni kış lastikleri jenerasyonu, yepyeni bileşenleriyle ve yönlü taban deseni özelliğiyle dikkat çekiyor. Spesifik kanal geometrisiyle bloklar dikey ve bağımsız şekilde hareket edebiliyor. BMW’de orijinal ekipman olarak kullanılmaktadır.

SCORPION WINTER

Scorpion Winter modern SUV ve CUV araçlarına uygun olarak üst segment araçlar için dizayn edilmiştir. Sürücülere yüksek güvenlik sunarken; karlı, ıslak ve kuru zeminlerde dengeli ve kontrollü bir sürüşü garanti eder.

Fonksiyonları: Dişler yerdeki karı yakalar ve yönlü desen sayesinde lastik yüzeyinde tutar. Optimize edilmiş ve dengelenmiş fren performansına sahiptir.

PIRELLI HAFİF TİCARİ ARAÇ KIŞ LASTİKLERİ

CARRIER WINTER

Carrier winter, uzun kilometre performansı, ıslak ve karlı zeminde güvenlik ve düzenli aşınma özellikleriyle segmentinde iddialı bir pozisyona sahiptir.

Fonksiyonları: 3 geniş çevresel kanala ve açık omuz yapısına sahip yepyeni taban deseni ıslak zeminde üstün güvenlik sağlar.

Premium ve prestij segment lastikler orijinal ekipman dünya lideri olan Pirelli’nin Türkiye operasyonu Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş. kış dönemi için ön hazırlıklarını yurt genelinde yaptığı toplantılarla tamamladı. Bu yıl da pazarın büyümeye devam edeceğini öngören şirket, paydaşlarını bu konuda bilinçlendirmek için Ankara, İzmir, Adana ve son olarak da İstanbul’da toplantılar gerçekleştirdi.Basın Bülteni